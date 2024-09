Fraude au Linky : de plus en plus de clients trafiquent leur compteur pour faire des économies

Avec l'envol des prix de l'électricité, de plus en plus d'usagers trafiquent leur compteur Linky pour faire baisser leur facture. Une pratique illégale qui inquiète Enedis et qui peut coûter très cher !

Les prix de l'électricité ont grimpé à une vitesse vertigineuse ces dernières années, enregistrant une augmentation de plus de 25 % en 2023 ! Même si cette hausse commence à se tasser, nous restons tous très inquiets pour nos factures d'électricité, qui se révèlent salées.

Forcément, alors que les portefeuilles sont mis à rude épreuve, tout le monde cherche à faire des économies. Si cela passe généralement par des petits gestes au quotidien, certains peuvent être tentés d'opter pour la voie de l'illégalité. Pour cela, le compteur Linky – le compteur électrique intelligent d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, qui transmet et reçoit les données à distance – concentre toutes les attentions. Et certains usagers sont prêts à tout pour faire diminuer leur facture d'électricité.

Enedis avait déjà tiré la sonnette d'alarme en début d'année, mais le nombre de fraudes aux compteurs Linky ne cesse de se multiplier. Début avril, le gestionnaire de réseau électrique avait déjà recensé plus de 1 000 cas de fraudes sévères. Depuis, il a répertorié plusieurs milliers de cas.

© Enedis

Le procédé est connu : installer une dérivation électrique dans l'appareil afin de fausser votre consommation d'électricité – jusqu'à 75 % ! –, en la rendant bien plus basse que ce qu'elle devrait être. Et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit ! Des personnes n'hésitent pas à vendre leurs services pour réaliser l'opération, voire à proposer des formations moyennant quelques centaines d'euros. Depuis quelques mois maintenant, des comptes spécialisés dans la modification illégale des Linky ont fleuri sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Telegram.

Pire encore, il est possible de trouver des tutoriels sur les réseaux sociaux pour mettre en place un système de dérivation. Il ne suffit alors que de s'équiper de gants isolants et d'un tournevis pour réaliser l'opération. Une fois la manipulation terminée, Enedis n'est plus en mesure de consulter la consommation d'électricité du logement. Mais le gestionnaire de réseau électrique alerte : ce genre de pratiques représente "un surcoût financier pour l'ensemble des clients".

Disons-le clairement : ne vous lancez pas dans ce genre d'aventure, car elle pourrait vous coûter très cher ! Trafiquer un compteur Linky est à la fois dangereux et complètement illégal ! Ce genre d'intervention sur une ligne électrique est une opération délicate, réservée aux techniciens spécialisés, qui expose à des risques d'électrocution, et même d'incendie. Et vous pourriez avoir de gros problèmes avec la justice.

Car la falsification des compteurs électriques constitue une violation des droits de propriété d'Enedis, tandis que le détournement d'énergie est considéré comme un vol, voire une escroquerie. Aussi, de telles pratiques sont passibles de lourdes sanctions pénales pouvant aller jusqu'à un million d'euros d'amende et dix ans d'emprisonnement.

Et vous pouvez être sûr qu'Enedis sera au courant si vous fraudez ! Ces fraudes étant de plus en plus récurrentes, l'entreprise a mis en place des processus de contrôle. En avril, Éric Salomon, le directeur d'Enedis, rappelait que "Linky est extrêmement sophistiqué" et que le système disposerait de "plusieurs dizaines d'alarmes automatiques". Si le compteur est modifié, de quelque façon que ce soit, le gestionnaire le saura en temps réel. Quelque 250 agents assistés par l'IA analysent les évolutions de consommation à la recherche d'escroqueries. Bref, ne vous essayez pas à ce jeu, vous risquez gros !