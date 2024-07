Test Ecovacs Winbot W2 Omni : ce robot lave les carreaux à votre place

Vous n'aimez pas ou vous ne pouvez pas nettoyer les vitres de vos fenêtres ? Confiez cette tâche ingrate à un robot laveur, comme le Winbot W2 Omni d'Ecovacs, un modèle spécialisé, hélas bien cher pour des particuliers.

L'été est enfin là. Et avec lui, le soleil qui frappe dans les carreaux… et vous rappelle que vous ne les avez probablement pas lavés depuis un bon moment. Une tâche ingrate qui nécessite non seulement du temps mais aussi un peu de technique pour éviter que le résultat ne soit pire qu'avant que vous ne vous lanciez. Mais tout comme il existe des robots pour passer l'aspirateur, un coup de serpillère ou encore tondre la pelouse, il y en a aussi qui peuvent nettoyer les vitres.

C'est le cas de ce modèle W2 Omni d'Ecovacs. Ecovacs n'en est pas à son premier coup d'essai. Il y a quelques années, la marque chinoise proposait déjà un modèle que nous avions pu voir à l'œuvre… sans être vraiment convaincus. Le W1 Omni nécessitait d'être raccordé à une prise électrique et ne fournissait pas un résultat probant. La firme a donc persévéré pour finalement aboutir au W2 Omni. Un appareil totalement autonome puisqu'il est dorénavant raccordé à une station d'accueil qui lui fournit toute l'énergie nécessaire pour accomplir sa tâche.

Le fonctionnement d'un robot laveur de vitres est assez complexe. Il doit pouvoir adhérer à une surface complètement lisse, se déplacer à la verticale et à l'horizontale tout en procédant au nettoyage sur son passage. Il dispose pour cela d'un puissant moteur d'aspiration qui lui permet de rester plaqué contre la vitre. Le W2 Omni développe une puissance d'aspiration de 5500 Pa pour un poids de 1,6 kg. De fait, il ne convient pas sur des vitres de moins de 4 mm d'épaisseur. Muni d'une serpillère amovible et lavable, de petites buses pour asperger la surface à laver de liquide de nettoyage et de chenilles pour se déplacer il peut ainsi s'occuper du lavage de baies vitrées ou de grandes fenêtres.

Un robot laveur de vitres est-il bien utile ? Pas forcément pour tous surtout au tarif de 600 euros. Néanmoins, il peut s'avérer rentable dans certaines conditions. Nous avons pu tester l'Ecovacs W2 Omni pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

© Ecovacs

Ecovacs Winbot W2 Omni : l'avis de CCM Mise en œuvre très simple

Malette facile à transporter

Complètement autonome

Appli Ecovacs dispensable Prix bien trop élevé

Pas toujours efficace sur les vitres très sales

Laisse des traces en fin de cycle

Ecovacs W2 Omni : un appareil assez imposant

Le robot laveur d'Ecovacs se compose de deux parties. La première est constituée de sa mallette / station d'accueil qui ressemble dans la réalité plus à une glacière que l'on emmène sur la plage. Assez imposante avec ses dimensions de 31,2 x 21,5 x 32,7 cm elle pèse aussi son poids de 5,2 kg. Normal puisqu'elle contient la batterie nécessaire à l'alimentation du robot qu'elle embarque. Elle est par ailleurs dotée elle aussi d'un système d'aspiration pour la maintenir au sol et éviter au robot une chute si l'on habite en étage.

À l'arrière de cette mallette, une trappe dissimule plusieurs logement où l'on retrouve deux serpillères, un câble de sécurité équipé d'un mousqueton (pour éventuellement sécuriser la mallette) et un cordon d'alimentation pour refaire le plein de la batterie.

Une seconde trappe s'ouvre par le dessus. Elle donne accès au robot, deuxième partie de cet ensemble. Celui-ci est rangé à la verticale et maintenu fermement dans son logement grâce à deux crochets. Il est relié à la mallette par un câble de 5,5 m de long qui lui fournit l'alimentation nécessaire pour fonctionner et assure sa sécurité. Ce câble se déroule seul et se rembobine également automatiquement grâce à un petit moteur. Sa longueur permet d'atteindre des fenêtres assez hautes et même inaccessibles sans échelle.

Le robot en lui-même est aussi assez imposant. De forme carrée, il mesure 27,1 cm de côté pour une épaisseur de 7,7 cm et un poids de 1,6 kg. Le mastic ou les joints de vos fenêtres ont intérêt à être solides. Son gabarit l'empêche également de s'attaquer à des carreaux de moins de 30 x 40 cm puisqu'il doit effectuer des rotations pour se déplacer.

Le dessus du robot comprend une poignée, un bouton de mise en route et une petite ouverture donnant accès à un réservoir. C'est lui qui accueille le liquide de nettoyage fourni. Sur deux des quatre tranches figurent trois buses qui permettent d'asperger le liquide sur les vitres.

Sous le robot, on retrouve donc la serpillère amovible ainsi que le système d'aspiration (au centre) et deux chenilles qui lui permettent de se déplacer. Aux quatre angles, des bumpers rotatifs informent l'appareil qu'il arrive sur les bords de la fenêtre.

On apprécie le côté tout en un et autonome de l'appareil qui évite de se trouver prêt d'une prise électrique pour fonctionner. Bien qu'assez lourd (presque 7 kg en tout), l'ensemble se transporte facilement grâce à la poignée.

Ecovacs W2 Omni : il fonctionne avec ou sans appli

Pour piloter ce robot, Ecovacs fournit bien sûr une appli pour smartphone. Néanmoins, celle-ci n'est pas indispensable. Le robot peut tout à fait fonctionner sans elle. Un bouton présent sur la mallette permet en effet de faire varier les modes de nettoyage. Intensif pour les fenêtres assez sales, Profond pour la face extérieure des vitres en plus d'un soin particulier pour les rebords, Rapide, pour un entretien régulier et Nettoyage de bords qui, comme son nom l'indique, demande au robot de se focaliser sur les autre bords de la fenêtre. L'appli permet de piloter le robot en Bluetooth. Il devient possible d'orienter le robot manuellement ou encore d'asperger la vitre de détergent à la demande.

Ce que l'on apprécie, c'est qu'il est possible de cette façon de prêter le robot à ses voisins ou ses proches sans qu'ils n'aient à installer une appli sur leur mobile pour s'en servir. Les manipulations demeurent très simples et à la portée de tous.

Ecovacs W2 Omni : une efficacité perfectible

La mise en œuvre du W2 Omni est assez simple. Il faut tout d'abord humidifier la serpillère avant de la fixer sous le robot et faire le plein du réservoir de détergent. Ne reste plus qu'à allumer la mallette, plaquer le robot sur la vitre à nettoyer et appuyer sur le bouton près de la poignée de l'appareil.

Aussitôt le système d'aspiration se met en branle. Le robot adhère à la vitre et commence son cycle de nettoyage. L'appareil se déplace alors seul sur la surface, repère les bords grâce aux bumpers placés sur ses angles puis navigue en zig-zag tout en aspergeant la vitre de liquide de nettoyage.

Lorsqu'il a terminé son cycle, il revient en théorie, à son point de départ. En théorie seulement car il nous est plusieurs fois arriver de le voir s'arrêter exactement à l'opposé. Le résultat ? Assez bluffant, il faut le reconnaître. Même si deux séances sont parfois nécessaires pour retrouver des vitres propres, surtout les surfaces extérieures encrassées. Les bords mériteraient également un peu plus de soin. Les finitions ne sont pas parfaites et nécessitent, lorsque c'est possible, un coup de chiffon supplémentaire. Par ailleurs, si les joints des fenêtres sont également un peu sales, il n'est pas rare que le robot emporte la crasse avec lui et l'étale sur toute la vitre. Un second voire un troisième passage est alors nécessaire.

La navigation reste dans l'ensemble assez efficace. Le robot évite correctement les obstacles qui peuvent se présenter sur son chemin comme une poignée ou un volet roulant. Cependant, il n'est pas équipé de LiDAR ou de caméra comme certains aspirateurs robots. Il ne peut donc pas anticiper les obstacles. Il ne détecte leur présence qu'en les heurtant. Heureusement, son système d'aspiration puissant l'empêche de basculer dans le vide. Quant au bruit, nous l'avons mesuré à 75 dB. C'est plutôt fort.

En revanche, un défaut persiste systématiquement. Lorsque le robot a terminé son office, il reste " accroché " à la vitre en attendant que l'on vienne l'en détacher. Une opération qui se solde systématiquement par des traces bien visibles. L'astuce consiste donc à demander au robot de venir se placer à l'endroit le plus accessible en fin de cycle pour pouvoir ôter ces traces facilement. Hélas, ce n'est pas toujours possible.

Ecovacs W2 Omni : un robot vraiment utile ?

Ecovacs Winbot W2 Omni Neuf à partir de 599,00 € Amazon 599,00 € Voir

Rakuten 599,00 € Voir

Fnac 599,00 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Boulanger 599,00 € Voir

Le W2 Omni peut paraître un peu gadget. Il l'est à n'en pas douter si l'on dispose de très peu de vitres à entretenir et que l'on se soucie de leur nettoyage qu'occasionnellement. Il trouve néanmoins une belle utilité avec les logements en étage équipés de fenêtres coulissantes qui se chevauchent par exemple. Au moins l'une des deux parties extérieures restent toujours inaccessible à moins de se lancer dans des acrobaties dangereuses. Avec le robot, l'opération se déroule correctement. De la même façon, il se montre efficace avec les hautes fenêtres inatteignables. Mais pour les fenêtres à portée de bras ou dont l'accès extérieur ne pose pas de difficulté, le W2 Omni ne présente pas d'intérêt (à moins de vraiment détester faire les carreaux).

Surtout, son prix est assez dissuasif. À 600 euros, c'est un investissement très lourd pour un usage trop ponctuel. La meilleure façon de le rentabiliser, consiste encore à l'acheter à plusieurs et s'en partager l'usage, entre voisins par exemple. Pour les budgets plus serrés, Ecovacs propose une version sans mallette avec laquelle le robot se branche directement sur une prise électrique. Elle est facturée 100 euros de moins.