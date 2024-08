Remarkable Alexa : la version IA payante de l'assistant Amazon arrivera cet automne

La version payante d'Alexa devrait arriver en octobre ! Baptisée Remarkable Alexa, elle verra ses capacités augmentées grâce à l'intelligence artificielle. Pour en profiter, il faudra souscrire un abonnement payant différent de celui d'Amazon Prime.

Depuis qu'ils sont arrivés dans nos foyers, les assistants vocaux ont su se rendre très utiles, voire indispensables. Grâce à leurs technologies, ils permettent de répondre instantanément à une question ou de contrôler les objets connectés de la maison uniquement avec la voix, sans même l'utilisation d'un clavier ou d'une télécommande. Si, au départ, ces outils étaient uniquement disponibles sur smartphone, ils ont fini par se développer et par prendre leurs quartiers dans nos foyers : téléviseurs, enceintes, casques, robots aspirateurs…

Aujourd'hui, Alexa, l'assistant vocal intelligent d'Amazon qui est intégré dans les produits Echo, a gagné la confiance des utilisateurs. Embarqué dans plus d'un demi-milliard d'appareils dans le monde selon le géant de Seattle, Alexa va subir un tout nouveau lifting dans les prochains mois. En effet, Amazon développe une nouvelle version payante avec de l'intelligence artificielle générative, dont le nom de code est "Remarkable Alexa" ou "Project Banyan". Initialement, le lancement de l'assistant dopé à l'IA générative devait intervenir au mois d'août, mais les choses ont pris du retard. Aussi, selon des documents obtenus par le Washington Post, la fenêtre de tir aurait été reportée à octobre.

Remarkable Alexa : une version plus évoluée mais payante

Pour rappel, David Limp, le chef de la division appareils d'Amazon, avait déjà laissé entendre qu'Alexa pourrait devenir payante afin de prendre en charge les coûts trop importants de l'intelligence artificielle. Comme l'avait révélé Business Insider, Amazon travaillait sur une déclinaison encore plus poussée de son assistant vocal star. L'entreprise américaine souhaitait notamment développer une nouvelle version encore plus performante, baptisée à l'époque Alexa Plus. Grâce à l'intelligence artificielle générative, l'assistant vocal devait être capable de donner des réponses plus précises et plus succinctes, mais uniquement pour les clients qui souscriront l'abonnement payant.

De ce fait, il y aurait deux versions d'Alexa : une Classic Alexa gratuite, avec une IA basique, et Remarkable Alexa, un assistant vocal bien plus puissant pour lequel il faudrait payer chaque mois un abonnement tournant autour des 10 $ par mois. Attention, cette formule payante ne serait pas comprise dans l'abonnement Prime.

"Nous avons déjà intégré l'IA générative dans différents composants d'Alexa, et nous travaillons dur sur la mise en œuvre à l'échelle - dans plus d'un demi-milliard d'appareils ambiants, compatibles avec Alexa, déjà dans les foyers du monde entier - pour permettre une assistance encore plus proactive, personnelle et fiable pour nos clients", avait déclaré une porte-parole d'Amazon dans un communiqué.

Telle qu'elle est envisagée, la version payante pourrait effectuer des tâches plus complexes telles que rédiger et envoyer d'un court e-mail, commander à manger auprès d'Uber Eats, le tout à partir d'une seule demande. Elle pourrait également éliminer la nécessité de dire "Alexa" à plusieurs reprises au cours d'une conversation avec l'assistant vocal, offrir une plus grande personnalisation et permettre de créer des routines en observant les habitudes des utilisateurs, comme allumer la cafetière d'un client lorsque son alarme se déclenche.

D'après les sources du Washington Post, la nouvelle version d'Alexa intègrera un outil de résumé d'actualités personnalisé baptisé "Smart Briefing" Autant dire que, avec les élections américaines qui arrivent en novembre, l'IA a intérêt à être au point et à ne pas "halluciner" ! L'assistant connecter devrait également se montrer utile en cuisine pour trouver des recettes adaptées aux régimes alimentaires de chacun, et proposer de nouvelles fonctions pour le shopping conversationnel, comme pour obtenir des alertes en cas de rabais par exemple. Enfin, il devrait pouvoir discuter avec les enfants sur n'importe quel sujet grâce au mode "Explore with Alexa 2.0".

Remarkable Alexa : un pari qui est loin d'être gagné

Il s'agit là d'une tentative désespéré de la part d'Amazon de ne pas se laisser distancer dans la course à l'IA et de rentabiliser Alexa. En effet, la division "appareils" de l'entreprise a accusé une perte de 25 milliards de dollars entre 2017 et 2021. Toutefois, les sources de Reuters avouaient en juin dernier avoir du mal à comprendre pourquoi les clients seraient prêts à payer pour un service, même remanié, qui est offert gratuitement aujourd'hui. De plus, l'entreprise de e-commerce a été confrontée à des faux départs dans le développement de l'IA et à divers problèmes.

En janvier dernier, on apprenait que Remarkable Alexa avait été testée auprès de 15 000 clients et les résultats n'avaient pas été totalement convaincants. En effet, même si Alexa Plus communiquait de manière plus fluide et naturelle avec ses utilisateurs, ses réponses étaient trop longues et pas encore assez précises. De plus, il existerait des divergences d'opinions en interne. Certains employés d'Amazon estimeraient que l'assistant vocal devrait rester entièrement gratuit. Le pari est donc loin d'être gagné…