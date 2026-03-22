Cette appli gratuite transforme votre vieux smartphone en caméra de surveillance à distance

Pas besoin d'investir dans une caméra connectée pour surveiller votre domicile ou vos proches à distance ! Grâce à une application spécialisée gratuite, votre vieux smartphone qui dort dans un tiroir fera parfaitement l'affaire.

De plus en plus de particuliers s'équipent de systèmes de télésurveillance, que ce soit via des sociétés spécialisées comme Verisure ou Sector Alam ou simplement des caméras connectées, pour garder un œil sur leur domicile, leurs enfants, leurs animaux domestiques ou leur jardin en leur absence. Toutefois, même si l'on trouve aujourd'hui des petits accessoires vidéos pour quelques dizaines d'euros, il n'est pas nécessaire de dépenser le moindre centime pour surveiller ses biens et ses proches à distance.

De fait, chaque année, des millions de smartphones sont remplacés par des modèles plus récents et plus performants. Et ils finissent oubliés dans un placard ou un tiroir. Trop lents pour un usage quotidien, ils restent pourtant encore fonctionnels. Ils sont même parfaitement capables de filmer, de détecter des mouvements et de transmettre des images en direct par Internet. Et donc de remplacer une caméra de surveillance connectée ! Il suffit juste de le configurer pour ce nouveau rôle.

C'est exactement ce que propose AlfredCamera. Téléchargée par plus de 70 millions de familles dans le monde. cette application gratuite disponible sur Android et iOS permet en effet de transformer un vieux smartphone en caméra connectée. Une opération très simple à réaliser.

© AlfredCamera

Ainsi, la configuration prend moins de trois minutes. Il suffit d'installer l'application sur l'ancien smartphone – qui servira de caméra – et sur votre téléphone actuel – qui servira d'écran de contrôle. La connexion entre les deux appareils s'effectue via un compte Google, Apple ou un simple scan de QR code. Une fois les rôles attribués, le flux vidéo apparaît immédiatement sur l'écran de surveillance. Aucune configuration réseau, aucun réglage d'adresse IP, aucune compétence technique particulière n'est requise.

La qualité de l'image dépend du smartphone utilisé comme caméra, mais un appareil même ancien suffit largement pour surveiller une pièce, une entrée ou un couloir. La détection de mouvement est l'une des options les plus intéressantes : dès qu'une activité est repérée, l'application envoie une notification sur votre téléphone principal. La sensibilité de cette détection est réglable, et AlfredCamera propose en plus une communication bidirectionnelle – vous pouvez parler à travers l'application – ainsi qu'une sirène d'alarme déclenchable à distance. La caméra frontale et la caméra principale sont toutes les deux utilisables, ce qui permet de choisir l'angle le plus adapté selon l'emplacement du téléphone.

La version gratuite est déjà bien dotée, mais elle a ses limites. AlfredCamera conserve l'historique des sept derniers jours dans la version gratuite. Pour passer à 14 jours d'historique, bénéficier de la qualité HD, accéder à la détection de personnes et supprimer les publicités, l'abonnement Premium est facturé environ 2,49 euros par mois dans le cadre d'un abonnement annuel. Comparé au prix d'une caméra connectée du commerce – sans parler des abonnements cloud exigés par certaines marques –, cela reste très avantageux.

Pour ceux qui préfèrent éviter le cloud et garder un contrôle total sur leurs images, une alternative solide existe : IP Webcam, disponible uniquement sur Android. Elle transforme le smartphone en caméra IP diffusant son flux vidéo sur le réseau local, accessible depuis un navigateur ou un lecteur comme VLC, sans aucun stockage distant. Plus technique à configurer, elle offre en revanche une confidentialité totale puisqu'aucune donnée ne quitte le réseau domestique.

Quelques précautions s'imposent avant de se lancer. Le téléphone utilisé comme caméra doit rester branché en permanence sur secteur pour ne pas tomber en veille et interrompre la surveillance. Il est conseillé de désactiver le verrouillage automatique de l'écran et de réserver un compte dédié – distinct de son compte personnel – pour la connexion à l'application.

Une réinitialisation préalable du vieux téléphone permet de repartir sur une base propre et d'éviter que des données personnelles ne soient accessibles si l'appareil venait à être découvert. Enfin, pointé vers une fenêtre ou une pièce commune, un smartphone ainsi recyclé reste infiniment plus discret qu'un boîtier de surveillance classique – un avantage non négligeable pour qui cherche à ne pas afficher un système de sécurité visible.