Taxe de 10 centimes par giga : que dit vraiment le projet du PS sur la consommation d'Internet ?

Une proposition du Parti Socialiste sur la taxation des flux de données à 10 centimes par gigaoctet consommé a semé la panique sur les réseaux. La réalité du dispositif est plus complexe. Et sa cible n'est pas celle qu'on croit.

C'est une petite ligne dans un programme qui a déclenché une tempête. Dans son projet "Vivre libres" pour l'élection présidentielle de 2027, le Parti Socialiste a glissé une proposition : instaurer une taxe sur les flux de données numériques à hauteur de 0,10 euro par gigaoctet, afin de financer les infrastructures réseau.

Taxe Internet : la proposition qui a affolé les réseaux sociaux

La formulation, lapidaire, a été repérée par Raphaël Grably, journaliste tech de BFM TV, qui l'a relayée sur X le 1er juillet. En quelques heures, les calculs ont fusé : télécharger un jeu vidéo de 100 Go ? Ce serait 10 euros de plus. Regarder un film de deux heures en 4K sur Netflix, soit environ 14 Go ? Ajoutez 1,40 euro. Et pour une ligne fixe consommant en moyenne 200 Go par mois selon les données de l'Arcep, la taxe théorique atteindrait 20 euros mensuels supplémentaires.

Les réactions ont été vives, et la confusion, immédiate. Pour calmer le jeu, l PS a dû clarifier rapidement ce que le texte signifiait réellement en répondant directement au journaliste.

Le détail (communiqué par le PS à BFMTV), pour ceux que ça intéresse:



Les données de l'ARCEP (fin 2024) établissent le volume de flux entrants sur les réseaux

des principaux fournisseurs d'accès à internet à 50,8 térabits par seconde, en hausse

annuelle de 9,2 %, et le trafic — Raphael Grably (@GrablyR) July 1, 2026

Taxe Internet : ce que le dispositif vise vraiment

La cible affichée n'est pas l'abonné final. Le PS parle d'une "taxation des flux de données numériques distribués sur le territoire français", et dans l'esprit du texte, le vrai visé est le cœur du trafic Internet : les grands générateurs de flux comme Netflix, Akamai, Google, Meta et Amazon, qui concentrent ensemble 47 % du trafic Internet français selon l'Arcep.

Techniquement, la taxe serait appliquée au niveau des flux de peering entrants – c'est-à-dire aux points d'interconnexion entre les serveurs des plateformes et les réseaux des opérateurs français – et non sur les données livrées directement aux abonnés. Le texte prévoit un droit de répercussion encadré, permettant aux fournisseurs d'accès de transférer le coût vers les grandes plateformes dépassant un certain seuil de trafic. L'Arcep serait chargée d'arbitrer les éventuels litiges.

Le PS a également précisé que l'Arcep encadrerait les tarifs pendant 24 mois pour éviter une répercussion immédiate sur le consommateur. Au-delà de cette période, la question reste ouverte.

Taxe Internet : un vieux débat qui refait surface

Cette proposition n'émerge pas du vide. Elle s'inscrit dans un débat européen qui dure depuis des années sous le nom de "fair share" – le partage équitable. L'idée d'une contribution financière des grandes plateformes numériques au financement des réseaux télécoms revient régulièrement, portée notamment par les opérateurs comme Orange, qui estiment que Netflix, Google et consorts saturent leurs infrastructures sans y contribuer financièrement. En France, les opérateurs investissent chaque année des milliards d'euros dans le déploiement de la fibre et de la 5G, quand les plateformes américaines tirent profit de ces réseaux sans en supporter les coûts.

L'Arcep documente l'ampleur du phénomène : le trafic entrant vers les principaux fournisseurs d'accès a atteint 50,8 Tbit/s fin 2024, en hausse annuelle de 9,2 %. Cinq acteurs – Netflix, Akamai, Google, Meta et Amazon – concentrent 47 % de ce volume. Cette concentration croissante du trafic entre les mains de quelques plateformes est précisément l'argument central des partisans d'une telle taxe.

Taxe Internet : les obstacles techniques et le risque de répercussion

Sur le papier, faire contribuer les géants du numérique aux infrastructures qu'ils sollicitent massivement semble une idée cohérente. Dans la pratique, plusieurs obstacles se dressent. Mesurer et attribuer précisément ces flux de manière fiscalement juste représente une mission quasi impossible. Internet n'est pas une autoroute avec des péages bien définis – c'est un maillage complexe de serveurs, de caches et de points d'échange, où la notion même de "flux distribué en France" est difficile à délimiter juridiquement.

La question la plus sensible reste celle de la répercussion. Les plateformes visées ne sont pas des acteurs passifs, et elles disposent de tous les leviers pour transférer la charge vers les utilisateurs finaux : hausse des abonnements, réduction de la qualité par défaut, ou retrait de certains marchés. Le PS prévoit une période de protection tarifaire de 24 mois encadrée par l'Arcep – mais après cette fenêtre, le doute est plus que permis sur la capacité des régulateurs à maintenir les prix.

Il faut enfin rappeler que la proposition se heurterait à un cadre européen contraignant. Le débat du "fair share" a déjà été examiné à Bruxelles, où la Commission européenne s'est jusqu'ici montrée très réservée sur toute mesure susceptible de remettre en cause le principe de neutralité du net, pierre angulaire de la régulation internet dans l'Union. Une taxe nationale sur les flux de données soulèverait inévitablement cette question. Le projet du PS est pour l'instant une proposition de campagne, pas un texte législatif. Mais le débat qu'il rouvre – qui doit financer les réseaux ? – est lui bien réel, et loin d'être tranché.