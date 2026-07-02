Bouygues Telecom passe son réseau fibre à 8 Gbit/s partout en France

Bouygues Telecom vient d'annoncer l'achèvement complet de la migration de son réseau fibre vers la technologie XGS-PON. Résultat : des débits jusqu'à 8 Gbit/s disponibles pour tout le monde sur l'ensemble du territoire.

Pendant plusieurs années, Free disposait d'un avantage sur la fibre optique que ses concurrents ne pouvaient pas revendiquer à l'échelle nationale : grâce à sa technologie 10G-EPON déployée sur l'ensemble de son réseau, l'opérateur était le seul en France à pouvoir proposer des débits descendants allant jusqu'à 8 Gbit/s partout où sa fibre était disponible.

Ce monopole de fait vient de prendre fin. Bouygues Telecom a annoncé avoir terminé la migration de l'intégralité de son réseau fibre vers la technologie XGS-PON. Un chantier d'envergure nationale, lancé en juillet 2023 et achevé avec plusieurs mois d'avance sur son calendrier initial, alors que Bouygues était le dernier opérateur français à s'être lancé dans cette grande évolution. Orange et SFR, eux, poursuivent encore leur migration progressivement selon les zones.

Fibre Bouygues : ce que change le XGS-PON

Pour comprendre ce que représente cette évolution, un peu de contexte technique s'impose. La grande majorité des réseaux fibre optique en France repose encore sur une technologie appelée GPON, développée dans les années 2000 et qui plafonne à environ 2,5 Gbit/s en débit descendant. Performante pour les usages actuels, elle commence cependant à montrer ses limites à mesure que les foyers accumulent les appareils connectés et les usages gourmands en bande passante – streaming 4K, jeux en ligne, visioconférence, télétravail en simultané.

Le XGS-PON – pour 10-Gigabit Symmetric Passive Optical Network – multiplie par quatre la capacité de la fibre GPON. Sa principale caractéristique est d'offrir des débits symétriques : jusqu'à 8 Gbit/s aussi bien en téléchargement qu'en envoi de fichiers. Pour la très grande majorité des usages domestiques, ce débit reste très largement supérieur à ce qui est réellement consommé.

Mais la symétrie – le fait que le débit montant soit aussi élevé que le débit descendant – représente un avantage concret pour ceux qui transfèrent régulièrement de gros fichiers vers le cloud, travaillent en visioconférence en haute définition ou alimentent des serveurs personnels depuis chez eux.

L'autre bénéfice est moins visible mais tout aussi réel : en augmentant la capacité totale de chaque fibre, le XGS-PON permet de mieux absorber les pics d'usage simultanés. Lorsque plusieurs appareils sollicitent intensément la connexion en même temps – phénomène courant le soir dans un foyer de plusieurs personnes – la qualité reste stable. C'est la modernisation du réseau qui rend cela possible, indépendamment du débit affiché sur l'abonnement souscrit.

Fibre Bouygues : un réseau prêt pour demain

Cette modernisation de l'infrastructure ne se traduit pas automatiquement par un changement sur la facture. Pour accéder aux débits les plus élevés, il faut souscrire une offre compatible et disposer des équipements adaptés.

Chez Bouygues Telecom, deux abonnements permettent d'exploiter le plein potentiel du XGS-PON. La Bbox Ultym est l'offre premium de l'opérateur : elle propose un débit symétrique jusqu'à 8 Gbit/s, livrée avec une box Wi-Fi 7 et deux répéteurs, avec l'ensemble des services TV inclus. La B&YOU Pure Fibre Plus cible un profil différent – sans engagement et sans décodeur TV, elle offre 8 Gbit/s en téléchargement et 2 Gbit/s en envoi, avec le Wi-Fi 7. Une offre internet seul, plus abordable, destinée aux utilisateurs qui n'ont pas besoin de la partie télévisuelle.

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Cette migration concerne l'ensemble de l'infrastructure fibre de Bouygues Telecom, qu'il s'agisse des grandes villes ou des communes moins denses desservies par son réseau. Pour les abonnés dont l'usage quotidien se limite à naviguer sur Internet et regarder des séries, la différence ne sera pas immédiatement perceptible.

Mais la vraie portée de cet investissement est ailleurs : le réseau est désormais prêt à accueillir les prochaines générations d'offres très haut débit sans avoir à reconstruire l'infrastructure. Dans un secteur où les débits proposés doublent régulièrement d'une décennie à l'autre, anticiper la demande de demain est précisément ce qui distingue un réseau moderne d'un réseau vieillissant.