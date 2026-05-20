Free récompense la fidélité de ses anciens abonnés avec une Freebox à petit prix

Alors qu'il avait officialisé l'arrêt de la Freebox Crystal fin 2025, Free n'a pas encore convaincu tous ses abonnés de migrer. L'opérateur sort une nouvelle carte pour les faire bouger : la Freebox Pop Fidélité.

La Freebox Crystal aura eu une longue vie. Lancée en 2013 sur une base technologique héritée de la Freebox V5, elle avait officiellement été retirée des offres commerciales dès 2020 avec l'arrivée de la Freebox Pop. Malgré son grand âge – et les limites liées à sa conception ancienne –, elle continue encore d'être utilisée par certains abonnés, notamment en zone non-dégroupée. Free avait pourtant fixé une date butoir ferme au 31 décembre 2025 : passé ce cap, les services associés à ce modèle ancien devaient être définitivement interrompus. Problème : plusieurs mois après cette échéance, une partie des abonnés concernés n'a toujours pas sauté le pas.

Free continue donc de pousser ces derniers récalcitrants vers une offre plus récente, mais cette fois avec une proposition particulièrement intéressante. Baptisée Freebox Pop Fidélité, elle vient d'apparaître dans l'espace abonné de certains Freenautes et constitue une offre de migration inédite par son rapport qualité-prix.

Freebox Pop Fidélité : une box moderne au prix de le vieille

Le principe est simple : Free propose aux abonnés concernés de passer à la Freebox Pop sans frais de changement d'offre ni d'échange de matériel, au même tarif historique de 29,99 euros par mois, sans engagement. Autrement dit, une mise à niveau technologique complète sans que la facture mensuelle ne bouge d'un centime.

© Free

Le message adressé par l'opérateur à ses abonnés est clair : "Vous conservez le même tarif de 29,99 €/mois, toujours sans engagement et l'ensemble de vos services inclus dans votre offre et toutes vos options. Vous bénéficiez d'équipements plus récents, offrant notamment le Wi-Fi 7." Le matériel sera bien échangé et l'abonné passera d'une box sortie en 2013 à une Freebox Pop sortie en 2020, lui permettant de profiter d'un décodeur TV sous Android TV. L'ensemble des services déjà souscrits en dehors de l'abonnement de base seront également conservés à l'identique.

Côté procédure, la migration peut être réalisée directement depuis l'espace abonné Freebox. Le nouvel équipement est envoyé via relais colis, avec échange de l'ancien matériel au moment du retrait.

La démarche n'est pas purement altruiste. Free entend accélérer la modernisation de son parc et éviter de maintenir sur son réseau un modèle dont la technologie est désormais obsolète. Conserver des équipements aussi anciens représente un coût en support technique et en compatibilité réseau que l'opérateur ne souhaite plus assumer.

La Freebox Pop, de son côté, est bien plus que la Crystal revue et corrigée : compatible fibre avec des débits pouvant atteindre 5 Gbit/s, Wi-Fi 7 avec répéteur, décodeur Android TV, appels illimités… Le fossé technologique entre les deux modèles est considérable. Pour les abonnés Crystal qui hésitaient encore, l'offre " Pop Fidélité " supprime le principal frein : le coût. Il ne reste qu'à se connecter à l'espace abonné pour voir si la proposition y est disponible.