Le prix des abonnements Bbox Bouygues pourra augmenter tous les ans

Bouygues Telecom vient d'annoncer une bien mauvaise nouvelle à ses abonnés. L'opérateur a indiqué que le prix de ses Bbox pourra augmenter tous les ans, à partir de 2027, en fonction de l'inflation. De quoi décourager la fidélité…

Si vous êtes locataire, vous devez sans doute savoir que le prix de votre loyer peut être revu à la hausse tous les ans, soit à la date anniversaire du contrat, soit à une date prévue dans le bail. Un système agaçant – qui peut rapidement peser sur votre pouvoir d'achat – et qui va malheureusement être appliqué à votre facture Internet si vous avez souscrit un contrat chez Bouygues Telecom. Sur son site, le fournisseur d'accès à Internet (FAI) a en effet annoncé que le prix de ses Bbox pourra augmenter tous les ans et ce, à partir de 2027.

Abonnement Bbox : une nouvelle clause pour des augmentations annuelles

En pratique, le prix mensuel de l'abonnement Bbox pourra être revu à la hausse… en fonction de l'inflation, et plus précisément de l'évolution de l'indice ICHTrev-TS. Il s'agit d'un indicateur officiel publié par l'INSEE qui mesure l'évolution du coût de la main-d'œuvre en France dans les métiers liés aux technologies de l'information, aux médias et aux télécommunications.

"L'indexation est un ajustement annuel des prix, calculé en fonction de l'évolution d'un indice officiel publié par l'INSEE : ICHTrev-TS, et ne dépend pas de Bouygues Telecom, indique le FAI dans une nouvelle page d'aide publiée sur son site. Nous comparons la valeur de cet indice au mois de juin de l'année précédente avec celle du mois de juin de l'année en cours." Malheureusement, cet indice a systématiquement augmenté au cours des treize dernières années. En d'autres termes, il y a de fortes chances que Bouygues Telecom augmente le prix de ses abonnements tous les ans.

© INSEE

Pour vous aider à y voir plus clair, Bouygues Telecom a donné un exemple concret : si vous avez souscrit un abonnement à 25 euros par mois, pour lequel vous bénéficiez d'une remise de 5 euros, l'abonnement augmentera de 0,66 euro par mois si le taux d'indexation augmente de 3,3% d'une année sur l'autre. Pour information, l'indice a augmenté de 3,27% entre septembre 2024 et septembre 2025. Cela veut dire qu'en cas de révision, le prix de votre abonnement aurait augmenté de 1,17 euro pour une formule Bbox fit à 35,99 euros par mois ; 1,40 euro pour une Bbox Must à 42,99 euros ou 1,70 euro pour une Bbox Ultym à 51,99 euros.

Il est important de rappeler que cette clause d'indexation est mentionnée dans les conditions générales de service de Bouygues Telecom depuis 2022. Mais attention, le FAI va progressivement mettre tous ses contrats à jour. En d'autres termes, que vous soyez client chez Bouygues Telecom depuis 2022 ou avant, vous serez concerné par la clause d'indexation.

Comme il s'agit d'une modification contractuelle, si vous avez un contrat de plus de quatre ans, vous avez un délai de quatre mois, à compter de la réception du mail ou du courrier qui vous informe du changement, pour résilier votre abonnement sans frais. Il pourrait donc être intéressant de regarder ce que propose la concurrence, car les autres FAI n'ont, pour l'instant, pas encore intégré de clause similaire dans leurs offres.