Orange augmente discrètement ses prix, même pour Sosh

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Orange et Sosh ! L'opérateur historique procède à une petite augmentation de certains forfaits. Il en profite également pour remettre des frais de service pour les clients fibre de sa filiale low cost.

Cela faisait longtemps que les opérateurs n'avaient pas fait une petite augmentation surprise de leurs tarifs – non, c'est faux ! Pour ce début 2026, c'est au tour d'Orange de faire évoluer une de ses forfaits Internet de manière significative, à savoir l'offre Open Up Fibre. De son côté, Sosh remet en place des frais d'activation pour ses nouveaux abonnés Internet.

Orange et Sosh : des augmentations sur les abonnements et les frais d'activation

Le premier changement concerne Sosh, la marque low-cost d'Orange. Jusqu'à présent, Sosh se démarquait par des offres fibre attractives qui incluaient la gratuité des frais de mise en service, un avantage intéressant pour les nouveaux clients qui n'avaient pas à payer pour que leur ligne Internet soit activée. À partir du 5 février 2026, cette gratuité est supprimée et remplacée par des frais d'accès de 39 € pour tous les nouveaux abonnés fibre.

En parallèle, Orange procède à des ajustements tarifaires, notamment pour l'offre Open Up Fibre. Comme le rapporte Univers Freebox, certains abonnés ont reçu un courriel les informant que leur facture mensuelle augmentera de 2 € à partir de mars 2026. Cette hausse, qui s'applique automatiquement sans démarche de la part du client, concerne spécifiquement cette formule qui combine une connexion fibre optique avec des services mobiles Orange. Attention, seuls les clients ayant reçu le mail en question sont concernés par cette hausse, pas les autres ! L'opérateur justifie cette augmentation par la nécessité de poursuivre les investissements dans ses réseaux, une explication classique dans le secteur des télécoms pour justifier des hausses de prix.

Si cette augmentation est réalisée dans un cadre légal et qu'il est impossible de s'y opposer, rappelons que les abonnés ont le droit de demander à changer d'offre – pour en prendre une autre moins onéreuse – ou de résilier leur abonnement actuel sans frais et sans tenir compte de la période d'engagement, et ce dans les quatre mois suivant la réception du mail, conformément à l'article L224-33 du Code de la consommation. Par ailleurs, l'opérateur est tenu de prévenir ses abonnés au moins un mois avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. P N'hésitez pas à consulter notre guide pratique pour contourner la hausse des prix des différents forfaits !