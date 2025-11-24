Vous résiliez votre Livebox ? Orange va vous faire payer plus cher

Après Free, SFR et Bouygues, c'est au tour d'Orange d'augmenter les frais de résiliation pour ses offres Livebox et boîte Sosh. Ils passent ainsi de 50 à 60 euros, s'alignant sur les tarifs pratiqués par la concurrence.

Pendant longtemps, Orange s'est distingué comme étant l'opérateur le plus "abordable" lors d'une résiliation, avec des frais fixés à 50 €, soit bien en deçà des montants pratiqués chez certains concurrents. Mais ces beaux jours sont finis ! L'opérateur vient de procéder à un ajustement tarifaire discret mais significatif pour ses abonnés Livebox, faisant passer les frais de résiliation de 50 € à 60 €, comme on peut le voir dans la documentation officielle des tarifs du fournisseur d'accès mise à jour le 20 novembre dernier. Une hausse qui concerne aussi bien les clients Orange que Sosh. Cette nouvelle augmentation représente une progression de 20 % et signe l'alignement de l'opérateur historique sur les autres FAI.

Résiliation Orange : les frais passent de 50 à 60 euros

Les concurrents d'Orange avaient d'ores et déjà augmenté leurs frais de résiliation plus tôt dans l'année. Ainsi, Free et SFR les avaient passés à 59 €, tandis que Bouygues Telecom les avait relevés à 69 €. L'opérateur historique était le seul à avoir maintenu ses tarifs, mais cela n'aura pas duré bien longtemps.

Attention, cette hausse ne concerne que les nouveaux abonnés. Si jamais Orange souhaitait imposer ces nouveaux frais à ses anciens abonnés, il devra les prévenir à l'avance, ce qui leur donnera la possibilité de résilier leur contrat sans frais et sans tenir compte de la période d'engagement, et ce dans les quatre mois suivant la réception du courrier, conformément à l'article L224-33 du Code de la consommation.

Après, la majorité des opérateurs – dont Bouygues Telecom, SFR et Free – prévoient des offres de remboursement sur les frais de fermeture de ligne de l'ancien fournisseur. Mais il y a certaines limites. Ainsi, Bouygues Telecom rembourse ses nouveaux clients à hauteur de 50 € maximum, ce qui signifie qu'un ancien abonné Orange devrait payer 10 € de sa poche. Du côté de Free, le remboursement couvre l'intégralité des frais – jusqu'à 100 € – pour un passage à une Freebox, et 50 € pour une offre Box 5G. Quant à SFR, il rembourse lui aussi jusqu'à 100 €.

Cette évolution survient dans un contexte concurrentiel assez tendu : les opérateurs télécoms cherchent à rentabiliser chaque ligne fixe, alors que les marges se resserrent et que le nombre de clients sur le marché atteint son plafond. En relevant le coût de sortie, Orange semble donc vouloir freiner certaines résiliations tout en maintenant une tarification en phase avec celle de ses rivaux.