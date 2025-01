Ces 162 communes n'auront pas l'ADSL dans quelques jours - Voici la liste

À partir du 31 janvier prochain, plus de 160 communes en France seront déconnectées du réseau ADSL pour laisser place à la fibre. Un démantèlement progressif du réseau historique de communication qui se poursuivra jusqu'en 2030.

L'ADSL vit ses dernières années au sein des foyers français. Depuis 2024, l'accès à une connexion Internet transitionne petit à petit de l'ADSL vers la fibre. Un démantèlement progressif du réseau historique de communication se poursuivra en 2025 avec une première phase de déconnexion qui se profile au 31 janvier prochain. Ainsi, 162 communes dans 18 départements (Aisne, Ardennes, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Finistère, Haute-Garonne, Loire, Mayenne, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Yvelines, Vaucluse, Vendée et Outre-Mer) seront déconnectées de l'ADSL et raccordées au réseau fibre.

Pour préparer au mieux votre déconnexion du réseau ADSL, l'opérateur Orange a fourni la liste complète des communes concernées par cette première phase sur son site. Passé ce premier lot, 829 communes supplémentaires seront progressivement déconnectées à partir de janvier 2026, avant un troisième lot de 2 145 communes en janvier 2027. Les derniers ajustements interviendront jusqu'en novembre 2030. Une date qui marquera la fin complète du raccordement à l'ADSL en France.

Fin de l'ADSL : une migration progressive vers la fibre

Qui dit fin de l'ADSL dit bienvenue à la fibre. Ainsi, pour faciliter la transition de raccordement à Internet, les communes concernées disposent d'un délai de trois ans. Un temps suffisant pour prévenir la population et garantir une couverture du réseau fibre la plus large possible pour que les foyers puissent facilement migrer d'un réseau à l'autre. C'est pourquoi, lors de la déconnexion progressive d'un lot, les fournisseurs d'accès à Internet multiplient les appels aux clients pour leur proposer une offre fibre adaptée.

Sur son site, Orange appelle les consommateurs concernés à contacter leurs services pour anticiper toute coupure de ligne et migrer vers la fibre dans les meilleurs délais. Pour rappel, les avantages de la fibre sont nombreux. Le débit Internet est plus rapide que celui de l'ADSL et s'adapte mieux aux exigences de consommation actuelles (streaming, jeux en ligne, visioconférence, télétravail, etc.). Enfin, la fibre est également moins soumise aux ralentissements et aux coupures de réseau.

À noter que si vous souhaitez souscrire à une offre en ADSL, cela est toujours possible, mais il faut le faire avant janvier 2026. Passé cette date, les opérateurs n'auront plus la possibilité de vous proposer d'être raccordé au réseau cuivre et vous serez obligé de passer directement à la fibre.