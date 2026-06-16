La loi a changé : vous risquez 1 500 euros d'amende si vous jetez mal vos ordures

Un décret publié au Journal officiel du 4 juin 2026 durcit les sanctions liées à la gestion des déchets ménagers. Vous risquez d'écoper désormais d'amendes beaucoup plus lourdes si vous ne respectez pas les règles pour vos ordures.

Sortir ses poubelles le mauvais jour, laisser son bac à ordures en permanence sur le trottoir, jeter un carton dans le mauvais conteneur ou poser ses sacs aux pieds des bennes : ces gestes paraissent anodins, mais ils sont désormais bien plus coûteux à négliger. Depuis le 5 juin 2026, un décret renforce les règles concernant le dépôt, le tri et l'abandon de déchets, et fait passer certaines infractions de la deuxième à la troisième classe de contravention.

Concrètement, les montants ont fortement progressé. L'amende forfaitaire passe à 68 euros pour un paiement dans les délais habituels – généralement 45 jours. Celle qui s'applique si vous réglez dans les dix jours suivant la verbalisation descend à 45 euros. En revanche, si vous tardez ou ne payez pas, l'amende majorée atteint 180 euros. Et en cas de jugement, le juge peut aller jusqu'à 450 euros.

Les infractions concernées par ce nouveau barème sont précisément listées dans le texte. Sont désormais plus sévèrement sanctionnés le dépôt de déchets en dehors des jours et des horaires autorisés par votre commune, le non-respect des consignes de tri, l'utilisation d'un contenant inadapté, et le dépôt de sacs ou de déchets aux pieds des conteneurs ou des emplacements prévus. Autant de pratiques répandues qui passaient souvent inaperçues – et qui peuvent désormais attirer l'attention des agents municipaux habilités à verbaliser.

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Un cas particulier mérite une attention spéciale. Laisser un conteneur ou un bac à ordures ménagères en permanence dans la rue – et non uniquement les jours de collecte – expose à une amende pouvant atteindre 750 euros. Une pratique courante dans certaines rues encombrées, qui devient nettement plus risquée.

Les espaces naturels protégés font l'objet d'un traitement encore plus strict. Déposer, abandonner ou jeter des déchets dans un parc national, une réserve naturelle ou un site classé constitue une contravention de quatrième classe : 135 euros d'amende forfaitaire, et jusqu'à 750 euros en cas de jugement. La logique du législateur est claire : dans des zones dont la protection est reconnue par la loi, les atteintes à l'environnement sont traitées avec davantage de sévérité.

Pour les infractions les plus graves – abandon de déchets dans l'espace public au sens large – les sanctions peuvent aller jusqu'à 1 500 euros en contravention de cinquième classe, voire davantage en cas de récidive. Ces montants élevés visent les comportements les plus délibérés : dépôts sauvages volumineux, encombrants abandonnés sur la voie publique, déchets jetés hors de tout contenant.

Pour éviter tout risque, le réflexe est simple : il faut consulter les consignes de collecte de sa commune – disponibles sur le site ou l'application de sa mairie – et s'y tenir scrupuleusement. Les règles varient selon les territoires, notamment pour les horaires de sortie des bacs et les jours de collecte des encombrants. Qu'in se le dise : la tolérance n'est plus de mise en matière de déchets, et le moindre écart aux règles peut désormais coûter très cher.