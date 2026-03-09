Hausse des carburants : ces petits trucs tout simples font vraiment baisser la consommation

Face à la flambée actuelle du prix des carburants, quelques gestes très simples peuvent réduire nettement la consommation d'essence ou de gazole. En les adoptant, on économise plusieurs litres par plein.

Avec la hause soudaine du prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient – le gazole a augmenté de plus de 30 centimes en quelques jours ! –, il devient essentiel de réduire au maximum sa consommation quand on conduit un véhicule. Bonne nouvelle : quelques gestes simples suffisent souvent à faire baisser sensiblement la facture à la pompe, sans changer de voiture ni modifier profondément ses trajets.

Le premier levier concerne la manière de conduire. Une conduite souple et régulière reste la solution la plus efficace pour consommer moins. Les accélérations et les freinages brusques augmentent fortement la consommation de carburant. À l'inverse, maintenir une vitesse stable, anticiper les ralentissements et utiliser le frein moteur permettent d'économiser plusieurs litres sur un plein. Il est même possible de passer au point mort dans certains cas, pour profiter de l'élan, en restant évidemment prudent. Une conduite dite "éco" peut réduire la consommation de plus de 30 % par rapport à une conduite nerveuse !

La vitesse joue également un rôle important. Sur autoroute, rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h peut déjà faire baisser la consommation de près d'un litre aux 100 kilomètres pour certains véhicules. La résistance de l'air augmente rapidement avec la vitesse, ce qui oblige le moteur à fournir davantage d'efforts.

© kegfire - Adobe Stock

Les équipements de confort ont aussi un impact. La climatisation, par exemple, sollicite fortement le moteur, surtout en ville. Le chauffage ou le dégivrage peuvent également augmenter la consommation, même si leur effet reste généralement plus modéré. Couper ces systèmes lorsqu'ils ne sont pas indispensables permet de limiter la dépense énergétique, en particulier sur les trajets courts.

Lorsqu'un arrêt dure plus d'une minute, couper le moteur devient également une bonne habitude. Un moteur qui tourne à l'arrêt continue de brûler du carburant inutilement. Les véhicules récents intègrent souvent un système stop-and-start qui le fait automatiquement aux feux rouges, mais cette précaution reste valable pour les voitures plus anciennes.

Le poids transporté joue lui aussi un rôle souvent sous-estimé. Chaque kilo supplémentaire alourdit le véhicule, en sollicitant davantage le moteur. Il convient donc de retirer tous les objets et accessoires inutiles (bouteilles, outils, bagages, jouets, etc.), qu'ils soient dans le coffre ou dans l'habitacle. De même, démonter les accessoires extérieurs (porte-bagages, porte-vélo, etc.) lorsqu'ils ne servent pas améliore l'efficacité du véhicule.

L'état des pneus est un autre point essentiel. Des pneus sous-gonflés augmentent la résistance au roulement, ce qui entraîne une hausse de la consommation. Vérifier régulièrement la pression – idéalement une fois par mois – permet non seulement d'économiser du carburant, mais aussi d'améliorer la sécurité et la durée de vie des pneus.

L'entretien mécanique reste enfin un facteur déterminant. Un filtre à air encrassé, des bougies usées ou une vidange trop tardive peuvent faire grimper la consommation. Ces éléments participent au bon fonctionnement du moteur. Un entretien de base réalisé régulièrement garantit un rendement optimal et évite de gaspiller du carburant.

Pris séparément, ces gestes peuvent sembler modestes. Ensemble, ils peuvent pourtant réduire sensiblement la consommation sur l'année. Dans un contexte où le prix des carburants reste très sensible aux tensions internationales, ces habitudes simples deviennent un moyen concret de limiter l'impact sur le budget des automobilistes.