Arrêtez de ramasser vos feuilles mortes : c'est de l'or pour votre jardin !

Même si la tentation est grande de faire le manage pour dégager la pelouse et les massifs de fleurs à l'automne, il ne faut pas ramasser les feuilles qui tombent des arbres. Au contraire, il faut les garder pour le bien de votre jardin.

Chaque automne, c'est le même rituel dans les jardins : on sort le râteau et on remplit des sacs pour évacuer des milliers de feuilles mortes vers la déchetterie ou le compost. S'il est motivé par un désir de propreté et d'ordre, ce geste est pourtant l'une des pires erreurs écologiques et économiques que l'on puisse faire au jardin. La science est formelle : les feuilles sont un trésor qu'il faut laisser sur place.

La nature a horreur du vide. L'idée reçue selon laquelle les feuilles mortes sont des déchets inutiles qui étouffent la pelouse est tenace. Cependant, ce que nous considérons comme des détritus est en réalité la couche de protection vitale de l'écosystème du sol. En les ramassant, nous retirons une ressource gratuite et indispensable, obligeant le jardinier à dépenser de l'énergie et de l'argent pour des produits de substitution. Heureusement, le secret pour un jardin en pleine santé est simple : ne rien faire !

La première fonction des feuilles est l'isolation. Disposées en couche sur le sol, elles agissent comme une véritable couverture, ou un paillis naturel, protégeant les racines des plantes, les bulbes et la terre elle-même contre les chocs thermiques brutaux. En période de gel, cette couverture végétale empêche le sol de geler en profondeur, et en période de dégel rapide, elle évite que l'eau ne s'évapore trop vite. C'est une assurance contre le froid et une réserve d'humidité pour le printemps.

© oceane2508 - 123RF

Le deuxième grand rôle est nutritif. Au fil de l'hiver, sous l'action de l'humidité et des micro-organismes, les feuilles se décomposent lentement pour former l'humus. Ce précieux humus est la matière organique la plus riche que l'on puisse offrir à son jardin. Elle réintègre dans le sol tous les minéraux (azote, potassium, carbone) dont l'arbre s'est nourri durant l'année. Ramasser les feuilles revient donc à exporter gratuitement l'engrais dont vos plantations auront besoin la saison suivante, vous forçant ensuite à acheter des sacs de terreau ou des engrais chimiques.

Enfin, en laissant un tapis de feuilles, vous protégez la biodiversité locale. Les feuilles mortes sont l'abri essentiel d'une microfaune précieuse : les coccinelles, les larves, les vers de terre et autres auxiliaires du jardin s'y réfugient pour hiberner. Elles constituent aussi le gîte privilégié de petits mammifères comme les hérissons, qui s'y blottissent pour passer l'hiver. Nettoyer méticuleusement chaque parcelle de jardin, c'est détruire ces habitats et nuire à l'équilibre naturel qui régule les nuisibles.

Bien sûr, il faut éviter que les feuilles ne forment une couche trop épaisse et compacte qui étoufferait complètement la pelouse. L'astuce des experts est simple : plutôt que d'utiliser le râteau, passez la tondeuse sur le tapis de feuilles. Leurs lames vont hacher les feuilles en fines particules. Ce "hachis" réduit le volume, accélère la décomposition et permet à l'air de circuler, protégeant l'herbe tout en lui offrant un engrais gratuit et immédiat.