Pas besoin de frotter : cette pâte faite maison nettoie le four sans effort

C'est sans doute la corvée ménagère la plus détestée : récurer un four noirci par les graisses brûlées. Plutôt que de vous asphyxier avec des sprays chimiques agressifs, utilisez cette pâte faite maison qui décolle la saleté à votre place.

Le nettoyage du four fait partie des corvées que l'on remet au lendemain, encore et encore. Au fil des cuissons, les éclaboussures de graisse et les coulures de fromage finissent par carboniser sur les parois et la vitre. Résultat : dès qu'on allume l'appareil, une fumée désagréable se dégage et l'intérieur ressemble à un terrain sinistré. Pour récupérer la situation, le réflexe habituel est d'utiliser des mousses décapantes industrielles. Si elles sont efficaces, elles sont aussi extrêmement corrosives, irritantes pour les poumons et nécessitent de porter des gants pour éviter les brûlures.

Il est pourtant possible d'obtenir un résultat impeccable sans transformer sa cuisine en laboratoire de chimie. L'ingrédient vedette est, une fois de plus, le bicarbonate de soude, mais utilisé cette fois-ci sous une forme différente : en pâte. C'est la méthode la plus sûre pour nettoyer une surface en contact direct avec vos aliments, car elle ne laisse aucun résidu toxique qui pourrait contaminer votre prochain gâteau ou votre rôti.

Pour préparer cette pâte miracle, versez un demi-bol de bicarbonate de soude et ajoutez-y de l'eau progressivement. L'objectif est d'obtenir une texture qui ressemble à de la pâte dentifrice ou à du crépissage : ni trop liquide, ni trop sèche. Une fois le mélange prêt, étalez-le généreusement sur toutes les surfaces sales de l'intérieur du four, en insistant sur les taches noires. Faites juste attention à ne pas en mettre sur les résistances chauffantes pour ne pas les endommager.

© budabar - 123RF

Le secret de cette astuce n'est pas l'huile de coude, mais le temps. Laissez la pâte agir toute la nuit, ou au moins 12 heures. Durant ce repos, le bicarbonate va ramollir les graisses cuites et absorber les saletés. Vous verrez d'ailleurs que la pâte blanche va brunir progressivement, signe qu'elle "aspire" le gras incrusté sur l'émail.

Le lendemain, munissez-vous d'une éponge humide pour retirer la pâte séchée. Si certaines zones résistent, vaporisez un peu de vinaigre blanc dessus. Cela va mousser légèrement et décoller les derniers résidus sans que vous ayez besoin de gratter frénétiquement. Un dernier coup de chiffon propre, et votre four est comme neuf, brillant et prêt à cuire, sans aucune odeur chimique persistante.