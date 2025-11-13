L'électricité 20 % moins chère pendant deux ans : c'est possible avec cette formule astucieuse

Une opération lancée par l'UFC-Que Choisir permet aux particuliers de bénéficier d'un tarif réduit sur l'électricité pendant deux ans. Un moyen efficace de se protéger contre l'inflation… à condition de se décider vite ! .

À l'heure où l'électricité reste l'une des principales sources d'inquiétude pour les foyers français, toute baisse durable des tarifs attire forcément l'attention. C'est justement ce que propose l'UFC-Que Choisir à travers une vaste opération d'achat groupé baptisée " Énergie moins chère ensemble ". Le principe est simple : regrouper des milliers de consommateurs pour négocier collectivement un contrat d'électricité plus avantageux auprès des fournisseurs. Résultat : un tarif fixe, garanti deux ans, et jusqu'à 21 % d'économie par rapport au tarif réglementé.

L'association de consommateurs n'en est pas à son premier essai. Mais cette nouvelle édition, ouverte jusqu'au 20 décembre 2025, s'annonce comme la plus ambitieuse : elle est réservée aux 150 000 premiers inscrits et promet des réductions inédites sur les prix du kWh. Après avoir consulté plusieurs grands acteurs du marché – EDF, Engie, TotalEnergies ou encore Vattenfall –, c'est Octopus Energy qui a remporté l'appel d'offres. Son offre s'impose aujourd'hui comme la plus compétitive, avec un engagement clair : le tarif de l'électricité restera fixe pendant deux ans, quelle que soit l'évolution des marchés de gros.

L'intérêt d'un tel contrat dépasse la simple baisse de facture. Dans un contexte de flambée des prix et d'incertitude énergétique, une offre à prix bloqué agit comme une forme d'assurance contre les futures hausses. Selon les estimations de l'UFC-Que Choisir, un ménage consommant 3 000 kWh par an – sans chauffage électrique – économiserait environ 100 €, tandis qu'un foyer tout électrique atteignant 15 000 kWh pourrait réduire sa facture de près de 500 €. Ces montants varient selon la consommation, mais ils donnent une idée du potentiel réel de l'opération.

© UFC - Que Choisir

Autre avantage : contrairement à certaines offres promotionnelles, le contrat n'engage que le fournisseur. L'abonné, lui, reste libre de résilier à tout moment, sans frais. Et pour encadrer l'ensemble, la fédération UFC-Que Choisir s'assure que les clauses contractuelles soient transparentes et plus protectrices que celles proposées habituellement par les opérateurs d'énergie. Un filet de sécurité bienvenu, dans un secteur où les conditions évoluent souvent sans que les clients en soient pleinement informés.

En revanche, cette opportunité n'est pas éternelle. L'offre est ouverte à tous les ménages raccordés au réseau Enedis – à l'exception des zones desservies par une entreprise locale de distribution – et la souscription prend fin le 20 décembre. Il suffit de se rendre sur le site Que Choisir Ensemble pour réaliser une simulation gratuite, puis confirmer son inscription. Une participation de 12 € est demandée pour couvrir les frais d'organisation, réduite de moitié pour les adhérents de l'association.

Dans un marché où les prix changent sans prévenir, cette formule d'achat groupé s'apparente à une bouffée d'air pour les foyers les plus exposés. En bloquant le tarif du kWh pendant deux ans, elle offre une rare stabilité — et une économie concrète — à ceux qui auront eu la bonne idée de s'inscrire à temps.