Voilà pourquoi les tickets de caisse Lidl sont bleus (ce n'est pas pour faire joli)

Vous l'aurez sans doute remarqué en faisant vos courses : les tickets de caisse de Lidl ne sont pas blancs comme dans les autres enseignes, mais bleus. Et il y a une bonne raison à cela.

Quand on fait des courses dans un magasin, on repart en général avec un ticket de caisse. Certes, ces reçus imprimés ne sont plus obligatoirement délivrés depuis le 1er août 2023, conformément à l'article L541-15-10 du code de l'environnement. Mais, même s'il sont souvent froissés et oubliés au fond d'une poche avant de finir à la poubelle, ces petits bouts de papier demeurent pratiques pour conserver une preuve d'achat et faire valoir une garantie en cas de besoin.

Toutefois, s'ils paraissent insignifiants de prime abord, voire totalement inutiles à certains à l'ère du numérique, ils peuvent aussi révéler autre chose qu'un montant assorti d'un logo. Et même traduire discrètement une démarche témoignant d'un véritable engagement, comme c'est le cas chez Lidl.

En effet, si vous avez déjà fait fait des courses dans la célèbre enseigne allemande, vous avez certainement remarqué que les tickets de caisse ne sont pas blancs, comme les autres, mais bleus, presque gris selon la lumière. Et leur texture est également différente. Un choix étrange, car il rend parfois les écritures un peu moins lisibles, mais qui ne doit doit rien au hasard – et encore moins à des considérations esthétiques !

De fait, cette couleur et cette texture proviennent d'un procédé bien particulier : le transfert thermique. Contrairement aux reçus traditionnels, qui sont imprimés classiquement, en déposant de l'encre noire sur du papier blanc, les tickets Lidl sont réalisés en papier thermique. Certifié FSC, sans encre ni révélateur chimique, ce support contient une couche de pigments noirs recouverte de polymères qui deviennent transparents sous l'effet de la chaleur, laissant apparaître le texte.

Ce procédé technique a deux avantages. D'abord, les tickets Lidl résistent mieux au temps, à la lumière et même aux dépôts huileux, contrairement aux reçus classiques qui jaunissent en devenant rapidement illisibles. Ensuite, ils sont dépourvus des substances nocives qui rendent les tickets traditionnels problématiques pour la santé et l'environnement. Ils sont ainsi complètement recyclables – dans les bacs jaunes.

Et c'est la raison principale qui a guidé Lidl dans ce choix, l'enseigne s'étant engagé depuis plusieurs années dans une démarche durable et responsable, en cherchant notamment à réduire son empreinte environnementale. Certes, ces tickets recyclables ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan de la consommation de masse et la production de déchets qui l'accompagne. Mais ils s'inscrivent dans une politique plus large, Lidl multipliant les initiatives dans ce sens.

L'enseigne allemande met ainsi en avant des produits issus du commerce équitable, signe des partenariats avec des producteurs français, soutient les apiculteurs pour protéger les abeilles les abeilles et équipe ses magasins de solutions moins énergivores. Autant d'actions qui visent à montrer qu'une grande enseigne peut, malgré ses contraintes, chercher à concilier performance commerciale et respect de la planète.

Lidl ne prétend pas transformer seul le secteur de la distribution, mais cherche à multiplier ces gestes, parfois modestes, qui finissent par peser à grande échelle. À défaut d'une révolution, ces fameux petits tickets bleus constituent le symbole d'une prise de conscience et d'une volonté de devenir plus durable.