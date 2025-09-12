Voilà pourquoi vos virements bancaires risquent d'être bloqués à Noël cette année

Cette année, certains de vos virements bancaires ne passeront pas pendant les fêtes de Noël. Pas de panique : ce blocage temporaire est prévu depuis longtemps et il existe des solutions simples pour le contourner.

Les réseaux sociaux se sont emparés de l'information, parfois sur un ton alarmiste : cette année, à Noël, les virements bancaires vont être bloqués. Derrière ce qui ressemble à une énième rumeur se cache une réalité bien très banale. Chaque année, à certaines dates précises, le système européen qui gère les virements entre banques est temporairement fermé, empêchant ainsi les transferts d'argent classiques s'interrompent. Mais cette fermeture n'a rien d'exceptionnel.

Le cœur du dispositif s'appelle TARGET2. Derrière ce nom technique se trouve l'infrastructure utilisée par les banques centrales européennes pour faire circuler l'argent en temps réel entre établissements. Ce système ne fonctionne pas en continu : il s'arrête lors de jours fériés, comme le 1er janvier, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques ou encore le 1er mai. En décembre, TARGET2 ferme également les 25 et 26, correspondant à Noël et au Boxing Day. Durant ces deux journées, impossible donc d'envoyer ou de recevoir un virement SEPA classique.

Concrètement, cela signifie qu'un virement lancé le 25 ou le 26 ne sera enregistré qu'au moment de la réouverture, soit dès le 27 décembre. La conséquence est simple : un retard de quelques jours sur certaines transactions. Si un employeur oublie d'anticiper cette fermeture, le versement du salaire de décembre peut se trouver décalé. De même, une facture ou un loyer programmé au mauvais moment risque de ne pas arriver à temps.

Tout n'est pas bloqué pour autant. Deux types de transferts échappent à cette pause annuelle. Les virements instantanés, de plus en plus répandus, fonctionnent en continu : ils permettent de transférer de l'argent en quelques secondes, y compris pendant les jours fériés. Par ailleurs, les virements réalisés entre deux comptes ouverts dans la même banque restent opérationnels, puisqu'ils ne nécessitent pas de passer par TARGET2. Pour les besoins urgents, ces solutions permettent d'éviter la panne sèche.

La meilleure parade reste l'anticipation. Effectuer ses virements importants avant le 24 décembre garantit leur bonne arrivée. Cela peut concerner le règlement d'un loyer, d'une facture ou encore une aide financière envoyée à un proche. Ceux qui attendent un virement entrant, comme un salaire ou une bourse, peuvent aussi vérifier auprès de leur employeur ou de leur établissement si l'opération a bien été programmée en amont.

Vous 'laure compris, ce blocage temporaire fait partie du rythme normal du calendrier bancaire européen. Il revient chaque année sans jamais perturber durablement les finances des particuliers. Savoir qu'il aura lieu permet simplement d'éviter les mauvaises surprises et d'organiser ses paiements à l'avance. Noël rime donc bien avec cadeaux, mais aussi avec un petit temps mort dans la circulation de l'argent.