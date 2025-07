Votre voiture hybride s'usera très vite si vous conduisez de cette façon

Pratiques et économiques, les véhicules hybrides séduisent de plus en plus d'automobilistes. Mais certaines habitudes de conduite peuvent les user prématurément en entraînant une perte de performances et des frais importants.

À première vue, conduire une voiture hybride ne semble pas plus compliqué qu'un modèle thermique. Pourtant, cette technologie exige un peu plus de finesse. La batterie, cœur du système hybride, est conçue pour durer, mais certaines habitudes de conduite mal adaptées peuvent la fatiguer bien plus vite que prévu. Et entraîner prématurément des frais très importants.

Les accélérations trop franches figurent parmi les erreurs les plus courantes. Contrairement à une voiture classique, l'hybride optimise les phases de roulage doux. Lorsque l'on sollicite trop brutalement la pédale d'accélérateur, la batterie délivre une puissance maximale d'un coup, ce qui génère des cycles de charge et décharge rapides, peu favorables à sa longévité. À terme, cela peut altérer ses performances et sa capacité à fonctionner efficacement en mode électrique.

Même principe au freinage : appuyer fort sur la pédale gâche une partie de l'énergie qui aurait pu être récupérée. Car sur une hybride, ralentir en douceur active le frein régénératif, un système qui transforme l'énergie cinétique en électricité pour recharger la batterie. Freiner fort revient à ignorer ce principe, et à user inutilement les plaquettes. Une conduite plus souple et anticipée permet donc non seulement de préserver les composants, mais aussi d'économiser de l'énergie.

© Hyundai

Sur autoroute, le moteur thermique prend généralement le relais, mais sur certains modèles hybrides rechargeables, le moteur électrique peut être sollicité pour fournir un supplément de puissance. Si la batterie est mal chargée ou sollicitée trop brusquement, elle se décharge plus vite, réduisant à la fois son efficacité et sa durée de vie. À haute vitesse, mieux vaut éviter les coups d'accélérateur soudains et veiller à ne pas épuiser la batterie sans raison.

Une erreur plus discrète mais tout aussi nuisible est de laisser le véhicule à l'arrêt trop longtemps. Contrairement à une batterie classique, celle d'un hybride supporte mal l'inactivité prolongée. Si elle reste inutilisée pendant plusieurs semaines, elle peut se dégrader, parfois de façon irréversible. Pour la maintenir en bon état, il est conseillé de rouler au moins deux fois par mois, même sur de petites distances.

Certains détails d'entretien peuvent aussi faire la différence. Des pneus mal gonflés augmentent l'effort nécessaire pour avancer, et donc la consommation d'énergie. Quant à la climatisation ou au chauffage, ils sollicitent directement la batterie à basse vitesse. En usage urbain fréquent, leur activation continue peut donc puiser rapidement dans les réserves.