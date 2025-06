Voici les fruits et les légumes à ne jamais mettre au frigo : ils perdent toutes leurs qualités

Le réfrigérateur semble être l'endroit idéal pour prolonger la fraîcheur de nos produits alimentaires. Pourtant, certains fruits et légumes y perdent leur tenue leurs saveurs et leurs bienfaits… Voici les les erreurs à éviter.

Quand on rentre des courses, un geste paraît évident, surtout quand il fait chaud comme en ce début d'été : ouvrir le frigo pour y ranger la plupart des aliments frais. Ce réflexe, bien ancré, repose sur une idée simple et naturelle : le froid permet de conserver plus longtemps les denrées périssables. Viandes, produits laitiers, plats cuisinés, tout semble y trouver sa place. Et les fruits et légumes ? Leur passage systématique au réfrigérateur paraît tout aussi logique… à tort.

Car tous ne supportent pas aussi bien ce traitement. En fait, certains s'abîment même plus vite lorsqu'ils sont exposés à des températures trop basses : leur texture peut se ramollir, leur goût s'altérer, et leur maturation être interrompue brutalement. Certains noircissent, d'autres deviennent farineux, d'autres encore perdent leur parfum ou se couvrent de moisissures. Le froid, censé les préserver, finit par les dénaturer.

Heureusement, une partie des fruits et légumes tolère bien, voire apprécie, le passage au frigo. C'est le cas des poireaux, des salades, des navets, des asperges, des haricots, des épinards, du céleri, des choux, des brocolis ou encore du chou-fleur, qui se conservent mieux au frais, surtout s'ils sont enveloppés dans un linge humide. Côté fruits, la plupart des fruits rouges comme les fraises, les framboises, les myrtilles et les mûres bénéficient d'un environnement froid, à condition de ne pas les laver avant de les stocker. Les raisins et les figues, très fragiles une fois mûrs, y trouvent également un abri efficace.

© dtatiana - Adobe Stock

Mais à l'inverse, certains n'ont rien à faire dans le bac à légumes du frigo. Les tomates, les pêches, les abricots, les prunes ou les kiwis continuent à mûrir après la récolte, et le froid bloque ce processus, ce qui nuit à leur goût et à leur texture. D'autres, comme les bananes, les avocats, les mangues, les concombres, les courgettes ou les poivrons, sont originaires de régions chaudes et ne tolèrent pas bien les basses températures : leur chair se détériore rapidement et leur apparence devient peu engageante. Il est donc préférable de les conserver à température ambiante, dans un endroit sec et aéré. En prime, ils parfumeront la cuisine de leurs arômes naturels.

Le frigo n'est donc pas une solution universelle. Comprendre les réactions de chaque fruit et légume face au froid permet d'éviter bien des gaspillages… et de retrouver, à table, leurs vraies saveurs.