Selon la NASA, les arbres peuvent nous prévenir des éruptions de volcans

En analysant des images de satellites, les chercheurs de la NASA ont fait une découverte étonnante : un changement sur les arbres indiquerait une éruption imminente de volcan. Un signal silencieux qui pourrait sauver des vies.

Lundi 2 juin 2025, l'Etna s'est brusquement réveillé. Colonne de fumée, cendres noires, grondements sourds : le volcan sicilien, le plus actif d'Europe, offre un spectacle impressionnant mais contenu. Les autorités italiennes se veulent rassurantes, aucune évacuation n'a été décrétée. Reste que la crainte d'un regain d'activité volcanique n'est jamais bien loin, dans une région marquée par les forces souterraines.

En France métropolitaine, les anciens volcans d'Auvergne dorment profondément. Mais ils pourraient se réveiller aussi un jour. Et la situation est toute autre dans les territoires ultramarins. En Martinique, la montagne Pelée reste sous haute surveillance : en 1902, son éruption avait rayé de la carte la ville de Saint-Pierre, causant la mort de près de 30 000 personnes. En Guadeloupe, la Soufrière – surnommée " la vieille dame " – inquiète tout autant, en raison de sa proximité avec plusieurs communes et de son caractère imprévisible. Et même si le Piton de la Fournaise, à La Réunion, est très actif, il est considéré comme bien moins menaçant.

La surveillance de ces géants repose principalement sur les relevés sismiques, les capteurs de gaz ou encore les déformations du sol. Mais un autre signal, plus discret, commence à attirer l'attention des scientifiques : un avertissement silencieux mais précieux. Eet le plus étonnant, c'est qu'il vient du monde végétal, et plus exactement des arbres.

© Matyas Rehak - Adobe STock

Une équipe internationale, soutenue par la NASA, a récemment mis en évidence un phénomène surprenant : à l'approche d'une éruption, les arbres changent de couleur. Comme l'explique le rapport des chercheurs, la végétation autour des volcans devient plus verte, parfois de manière spectaculaire.

Cette transformation ne doit rien au hasard. En cause : le dioxyde de carbone, gaz invisible relâché par le magma lorsqu'il remonte vers la surface. Les arbres absorbent ce CO₂, qui stimule leur photosynthèse, d'où ce verdissement soudain. Sur place, les scientifiques ont observé ce changement autour du volcan Rincon de la Vieja, au Costa Rica. Mais surtout, ce verdissement est observable depuis l'espace, grâce aux satellites comme Landsat 8 ou Sentinel-2.

L'intérêt de cette piste est double. D'abord, elle pourrait permettre une alerte plus précoce, en complément des méthodes classiques. Ensuite, elle ouvre la voie à une surveillance à grande échelle, y compris dans des zones inaccessibles. Des collaborations entre la NASA, le Smithsonian et plusieurs universités ont permis de croiser les données satellite avec des analyses au sol, confirmant la corrélation entre verdissement et émissions de gaz volcaniques.

Cependant, tout n'est pas si simple. Les arbres ne réagissent pas tous de la même manière. Certaines espèces verdissent, d'autres s'assèchent. Et des facteurs comme les maladies ou la météo peuvent brouiller les signaux. Les chercheurs en sont conscients : cette méthode ne remplacera pas les outils classiques, mais elle pourrait les compléter utilement. Surtout, elle ouvre un champ nouveau où écologie et volcanologie se rejoignent.

Pour ceux qui vivent près d'un volcan, suivre les recommandations des autorités reste essentiel. Mais demain, les satellites pourraient aider à détecter plus tôt les signes avant-coureurs d'une éruption. Et si, au lieu de scruter le ciel ou les secousses, on regardait la forêt ?