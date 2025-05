Cette plante oubliée repousse naturellement les mouches, les moustiques et les limaces

Elle pousse sans effort, décore les massifs et garde à distance une foule d'insectes et de nuisibles. Longtemps oubliée, cette plante vivace revient aujourd'hui comme une solution simple, naturelle et durable dans les jardins.

Quand les beaux jours arrivent, on sort la table de jardin, les tomates mûrissent… et les nuisibles débarquent. Limaces voraces, mouches agaçantes et moustiques nocturnes transforment les extérieurs en zone de conflit. Si beaucoup se tournent encore vers des solutions chimiques, une plante vivace et robuste, largement tombée dans l'oubli, revient aujourd'hui au cœur des jardins. Son secret ? Une odeur puissante qui repousse naturellement bon nombre d'intrus indésirables

Utilisée autrefois dans les campagnes pour préserver les greniers, les niches ou même les vêtements, cette plante produit de petites fleurs jaunes serrées comme des boutons et un feuillage découpé très décoratif. Mais ce sont surtout ses composés aromatiques qui font la différence. Quand elle est écrasée, chauffée par le soleil ou transformée en infusion à pulvériser, elle libère des substances qui incommodent les moustiques, les mouches, les limaces, les pucerons et même certains champignons responsables de maladies au potager.

En outre, pas besoin d'avoir la main verte pour en profiter. Elle pousse dans presque tous les sols, n'a pas peur du soleil ni du manque d'eau une fois bien installée. En pot, elle protège les balcons et les terrasses. En pleine terre, elle forme une belle bordure vivante autour du potager. On peut même l'associer à d'autres plantes aux parfums puissants comme le basilic citronné ou la lavande pour créer un espace à la fois parfumé et défensif. Mais attention, elle a du tempérament. Si on la laisse faire, elle peut coloniser rapidement les massifs. Couper les fleurs fanées avant qu'elles ne montent en graine permet de limiter son expansion et de garder le contrôle.

Et elle ne se contente pas d'éloigner les nuisibles. Elle possède également des propriétés fongicides, aidant à prévenir des maladies comme le mildiou ou la rouille. Utilisée en décoction ou en purin, elle devient un traitement naturel pour protéger les cultures .

Attention toutefois : cette plante vivace contient des composés, comme la thuyone, qui peuvent être toxiques en grande quantité. Pas de panique pour autant : utilisée en extérieur ou en bouquets secs, elle ne présente aucun danger. Il suffit simplement d'éviter de la laisser à portée des tout-petits ou des animaux curieux. Mais en usage externe et dans le cadre du jardinage, elle ne présente pas de danger particulier. Les anciens l'utilisaient aussi pour parfumer le linge ou éloigner les mites. Certains y ajoutaient même quelques feuilles dans des recettes de cuisine — un usage aujourd'hui peu recommandé, sauf à très petites doses et avec prudence.

Cette plante magique, c'est la tanaisie vulgaire, aussi appelée tanaisie commune ou Tanacetum vulgare, en latin botanique. Longtemps méprisée, elle revient en force dans les jardins avec une promesse simple : protéger sans polluer, décorer sans envahir, et surtout, ramener un peu de paix dans les longues soirées d'été.