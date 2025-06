Cette méthode encore peu connue permet de voyager gratuitement (en toute légalité)

Envie de prendre le large sans exploser votre budget ? Il existe une astuce peu connue qui vous permet de voyager en train, en bus ou en avion gratuitement, moyennant un (tout) petit service.

Le compte à rebours est lancé : les vacances d'été approchent, et avec elles, l'envie de prendre le large. L'envie de partir quelques jours, de changer d'air, de retrouver des proches ou d'explorer de nouveaux horizons se fait de plus en plus présente. Pourtant, face à la hausse généralisée des prix des transports, il devient de plus en plus difficile de concrétiser ces envies de départ.

Malgré des heures passées à scruter les comparateurs de prix, à s'inscrire aux alertes de promotions ou à envisager des départs en pleine nuit pour réduire la facture, le constat reste amer : voyager coûte cher. Alors que les offres low-cost se raréfient à mesure que les congés approchent, certains cherchent des solutions plus astucieuses, voire alternatives, pour partir sans se ruiner.

Il en existe une, peu connue, qui permet d'embarquer dans un train, un bus ou un avion en se faisant payer le billet par quelqu'un d'autre. Cette astuce repose sur un modèle solidaire : l'accompagnement d'enfants en transport. Une plateforme, KidyGo, s'est même spécialisée dans ce service. Elle met en relation des parents qui cherchent un accompagnateur pour leurs enfants voyageant seuls, avec des voyageurs prêts à rendre ce service. En échange, les billets sont pris en charge par les familles.

© KidyGo

Toutes les destinations, françaises ou européennes, sont concernées, que ce soit en train, en bus ou en avion – mais la majorité des annonces concernent des trajets ferroviaires dans l'Hexagone, entre villes de province – et pas uniquement depuis ou vers Paris. Dans la plupart des cas, les parents prennent intégralement en charge le billet, mais il arrive parfois qu'ils n'en remboursent qu'une partie, en fonction de la date du voyage et du moment où ils effectuent la réservation.

Concrètement, le voyageur – appelé "accompagnateur KidyGo – s'inscrit sur le site moyennant un abonnement de 9,90 euros par mois sans engagement – il ne s'active qu'après le premier trajet effectué – et remplit son profil, en fournissant une carte d'identité, une photo et la preuve d'un casier judiciaire vierge, et en indiquant ses diplômes, certifications et éventuelles expériences significatives (BAFA, colonies de vacances,, gardes d'enfants, premiers secours, etc.). Une fois le profil validé, il ne lui reste plus qu'à proposer ses trajets ou à répondre aux demandes des parents. Lorsque les demandes correspondent, le site procède à un échange de coordonnées.

Avec ce service original, la plateforme qui revendique 55 000 accompagnateurs certifiés fait le bonheur des étudiants, des parents solos et des travailleurs à petit budget ! C'est une façon de voyager autrement, de façon économique, tout en rendant service à des familles dans le besoin. Un concept vertueux, où tout le monde est gagnant et qui mériterait d'être mieux connu.