Voici les destinations les moins chères de France pour partir en vacances cet été

Pas besoin de casser sa tirelire pour partir en vacances ! Malgré l'inflation, on peut partir à moindre prix en France et profiter de belles escapades à bas prix dans des lieux magnifiques et au calme.

À l'approche de l'été, nombreux sont ceux qui aspirent à une escapade bien méritée. Mais, en cette année 2025, face à un contexte économique incertain, les Français redéfinissent leurs priorités en matière de vacances, privilégiant des destinations offrant un bon rapport qualité-prix. Heureusement, dans un contexte où voyager coûte de plus en plus cher, certains coins de France permettent encore de s'offrir une belle parenthèse estivale sans se priver, bien loin des stations balnéaires saturées et onéreuses.

Selon une étude d'Abritel et Expedia.fr, publiée le 21 mai 2025, la campagne a le vent en poupe en ce moment ! Si les littoraux sont toujours des destinations très prisées (notamment le Var, la Corse-du-Sud, la Charente-Maritime, la Gironde et les Landes), les plateformes constatent un intérêt grandissant pour les zones rurales, notamment celles situées dans le centre et l'ouest de la France, à quelques heures de route des grands centres urbains seulement.

L'Oise (où l'on trouve notamment le château de Chantilly, la forêt de Compiègne ou encore le parc Astérix), le Loiret (avec le beau village de Montargis et la Route de la Rose), l'Eure (Giverny, Vernon…), le Cher, la Corrèze (Curemonte, Saint Robert et Collonges-la-Rouge…), l'Yonne (Joigny…), l'Indre-et-Loire (ses magnifiques châteaux), la Sarthe (le circuit du Mans), l'Ain (avec le parc des oiseaux et les grottes du Cerdon) ou encore l'Eure-et-Loir (la cathédrale Notre-Dame de Chartres, les grottes du Foulon) figurent parmi les destinations les plus recherchées pour les vacances d'été, de même que la Loire et l'Allier.

Village de Turenne, Corrèze © Jolivet Daniel - Flickr

Ces territoires, moins touristiques, affichent des tarifs très attractifs. À prestations équivalentes, les prix y sont en moyenne 20 à 30 % moins élevés que sur le littoral. En outre, les logements y sont souvent plus vastes, bien pratiques pour loger des familles, accueillir les amis de passage et organiser de grandes retrouvailles festives.

Autre avantage : le transport. En choisissant une destination plus proche de son domicile, on réduit mécaniquement les frais de déplacement. Moins d'essence, moins de péages, parfois même l'opportunité de voyager en train jusqu'à une gare régionale, avant de rejoindre sa location à vélo ou en covoiturage.

Mais ce glissement des réservations vers des zones plus calmes ne tient pas seulement au coût de l'hébergement. Il reflète aussi un besoin d'espace, de nature et de tranquillité. La France regorge ainsi de trésors accessibles, qu'il s'agisse de forêts majestueuses, de châteaux historiques ou de villages au charme discret. En les (re)découvrant, les vacanciers allègent leur budget tout en s'offrant une parenthèse authentique.

Pour ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, il est conseillé d'éviter la période du 11 au 17 août, où les tarifs hôteliers atteignent leur pic. À l'inverse, la semaine du 14 au 20 juillet et la dernière semaine d'août présentent des prix plus attractifs. De plus, partir en juin ou en septembre permet de bénéficier de conditions météorologiques agréables tout en évitant l'affluence touristique.