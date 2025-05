Il ne faut jamais décongeler la viande cette façon : vous risquez l'intoxication

Beaucoup de gens font l'erreur, pensant que c'est la meilleure méthode pour décongeler la viande. Pourtant, cette habitude est à proscrire absolument car elle favorise les intoxications alimentaires.

La congélation est un moyen bien pratique pour conserver des aliments. Qu'ils soient congelés frais ou surgelés en usine, les légumes, viandés, poissons et autres plats cuisinés peuvent en effet se garder plusieurs mois à l'abri des bactéries sans perdre leurs qualités gustatives et nutritives. Toutefois, cette méthode de conservation n'est pas sans contraintes. Et il y a des règles à observer, tant pour la congélation que pour la décongélation. Et dans notamment pour cette étape qui parait très simple, que beaucoup font une erreur dangereuse.

Quand on prépare un repas, il arrive souvent qu'on pose un steak encore congelé sur le plan de travail ou qu'on laisse un rôti décongeler toute la matinée dans un coin de la cuisine. Aussi courante que pratique, cette pratique est pourtant à proscrire. Car si elle donne l'impression de gagner du temps et de procéder à une décongélation 'naturelle", elle expose en réalité à des risques sanitaires que beaucoup sous-estiment.

Le problème se situe dans la zone critique entre 4 °C et 60 °C que les spécialistes appellent "la zone de danger". C'est dans cette tranche de température que les bactéries se réveillent et se multiplient à vitesse grand V. Dès que la surface de la viande dépasse les 4 °C, alors même que l'intérieur est encore gelé, des agents pathogènes comme E. coli ou Salmonella peuvent proliférer. Et en cas de cuisson non homogène – par exemple si une partie reste trop froide – ces bactéries ne seront pas détruites. Résultat : nausées, fièvre, crampes abdominales, voire hospitalisation pour les personnes les plus fragiles.

Pour éviter ces risques, les autorités sanitaires recommandent une méthode simple mais efficace : la décongélation au réfrigérateur. Elle prend du temps, certes, mais elle garantit une montée en température lente et maîtrisée. Cette technique permet de conserver la qualité de la viande tout en empêchant les bactéries de se développer. Un steak décongèle ainsi en quelques heures, tandis qu'un rôti nécessitera jusqu'à 24 heures.

Il existe néanmoins des solutions plus rapides pour ceux qui n'ont pas anticipé. Le micro-ondes, avec sa fonction spéciale "décongélation", peut faire l'affaire, à condition de surveiller attentivement pour éviter toute cuisson partielle. Une autre alternative est l'eau froide : en plongeant la viande – protégée dans un sachet bien hermétique – dans un grand volume d'eau fraîche qu'on renouvelle régulièrement, la décongélation s'accélère sans compromis sur la sécurité.

Certains aliments supportent mieux l'exposition à l'air libre. Du pain ou des viennoiseries, par exemple, ne représentent pas de réel danger. Mais les produits riches en protéines animales, comme les viandes ou les poissons, doivent impérativement être manipulés avec rigueur. Ce conseil vaut encore plus pour les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées, pour qui une intoxication peut avoir des conséquences bien plus graves.

Bref, en cuisine comme dans d'autre domaines, le bon sens ne suffit pas toujours. Et la précipitation, souvent, coûte plus cher que la patience.