Inutile d'y aller : ces sites touristiques très populaires sont vraiment décevants

Forte affluence, manque d'accessibilité, prix exorbitants… Certains sites touristiques célèbres ne sont pas à la hauteur de leur réputation. Voici les destinations populaires à éviter absolument lors de vos voyages..

Le tourisme de masse, phénomène en constante expansion, transforme certaines destinations de rêve, pourtant connues dans le monde entier et immortalisées sur les réseaux sociaux, en véritables épreuves pour les voyageurs. Files d'attente interminables, personnel peu accueillant, tarifs prohibitifs... Autant de désagréments qui peuvent gâcher des vacances pourtant tant attendues.

Le service de consignes à bagages Radical Storage a analysé plus de 95 000 avis de voyageurs portant sur 200 attractions touristiques dans 34 pays pour établir un classement des plus décevantes au monde. Surprise : huit des dix sites épinglés se trouvent en Europe.

Le haut du classement est occupé par le parc à thème Alton Towers, situé dans le Staffordshire au Royaume-Uni et connu pour ses montagnes russes, qui détient le triste record de 49,4 % d'avis négatifs. Les visiteurs dénoncent principalement un mauvais rapport qualité-prix, des informations trompeuses sur les billets et des frais supplémentaires exorbitants pour la nourriture et les boissons ou l'accès à certaines zones du parc. Le service client est également pointé du doigt pour son manque de professionnalisme.

Viennent ensuite les thermes de Széchenyi, à Budapest (Hongrie). Ces bains thermaux, parmi les plus grands d'Europe, attirent les amateurs de détente depuis 1913. Cependant, 37,2 % des avis soulignent une visite décevante, principalement en raison de l'affluence excessive et d'une accessibilité limitée pour les personnes à mobilité réduite.

Le Siam Park de Tenerife, en Espagne, occupe la troisième place. Considéré comme le plus grand parc aquatique d'Europe, Siam Park affiche 31,2 % d'avis négatifs et est une véritable plongée dans la déception. Les critiques portent sur l'impolitesse du personnel, des problèmes d'accessibilité et un manque d'adaptation pour les personnes en situation de handicap.

Est ensuite cité le Time Out Market de Lisbonne (Portugal). Si ce marché gastronomique est salué pour sa diversité culinaire, plus d'un quart des visiteurs expriment leur déception, pointant du doigt une affluence excessive et des difficultés d'accès. Bref, il est victime de son succès. Idem pour l'emblématique fontaine de Trevi, à Rome, qui est tout simplement inaccessible du fait de la foule.

Viennent compléter ce classement le Horseshoe Casino de Las Vegas, le musée dédié à la célèbre bière irlandaise Guinness Storehouse à Dublin, le parc à thèmes Gardaland près du lac de Garde en Italie, le Palais de Topkapi à Istanbul et, enfin, le musée de l'air et de l'espace de Washington.

Ce classement met en lumière les désillusions que peuvent engendrer certaines destinations très prisées. Avant de planifier un voyage, il est essentiel de consulter les avis et de considérer des alternatives moins connues, mais tout aussi enrichissantes. Parfois, s'éloigner des sentiers battus a du bon !