Il ne faut pas jeter ces objets dans la nature : ils mettent plus de 500 ans à se décomposer

Tous les objets ne mettent pas le même temps à se décomposer dans la nature. Certains emballages très courants mettent ainsi plusieurs siècles avant de disparaître. Il ne faut surtout pas les jeter n'importe où !

Alors que le réchauffement climatique et la crise écologique s'intensifient, un des problèmes majeurs auxquels nous devons faire face réside dans la gestion des déchets. La Banque mondiale estime que d'ici à 2050, l'humanité en produira 3,4 milliards de tonnes, dont 12 % seront constitués de plastique. Cela peut paraître peu, et donc pas bien grave, puisqu'il s'agit d'un matériau recyclable. En réalité, seuls 9 % des déchets plastiques le sont aujourd'hui réellement. La plupart terminent leur vie dans la nature, et plus particulièrement dans les océans, où ils entament alors un long processus de décomposition.

Et quand on dit long, c'est vraiment très long ! Car tous les objets ne se dégradent pas à la même vitesse. Une infographie publiée par la plateforme Visual Capitalist le 22 avril 2025 révèle l'écart parfois abyssal entre certains éléments.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le mégot de cigarette – oui, il y a du plastique dedans – est le déchet qui met le moins de temps à se dégrader dans la nature, puisqu'il ne met "que" 5 ans. Mais cela ne veut pas dire que le jeter par terre n'est pas grave pour autant ! Car, en plus d'être l'objet le plus commun, avec 4 500 milliards de mégots jetés par an, il contient environ 2 500 substances nocives qui vont ensuite contaminer l'eau. Un mégot suffit à lui seul à contaminer environ 500 litres d'eau, c'est dire !

Viennent ensuite les sacs en plastique, qui mettent 20 ans à se décomposer, et les gobelets à café doublés de plastique, qui nécessitent 30 ans. Les pailles en plastique mettent quant à elles 200 ans à se décomposer, tandis que les articles d'hygiène du quotidien, comme les brosses à dents et les couches à usage unique durent environ 500 ans, soit la même durée que le polystyrène.

Quant aux fils de pêche et autres filets du même genre, ils nécessitent environ 600 ans. Cela est dû aux fibres de nylon à haute résistance – une matière textile artificielle produite à partir de plastique – et à d'autres matériaux synthétiques – comme le polyéthylène et le fluorocarbone – qui les composent. En plus de leur temps de dégradation extrêmement long, qui contribue grandement à la pollution aux microplastiques – on en retrouve même dans le corps humain ! –, ces objets sont particulièrement dangereux pour la vie marine, car ils peuvent être ingérés par les animaux et s'accrocher à eux, les blessant et les piégeant.

Mais le déchet le plus problématique est indéniablement la bouteille en plastique, qui met environ 450 ans à se dégrader dans la nature. Or, près d'un million sont vendues chaque minute à travers le monde d'après les chiffres de National Geographic, c'est pour dire combien nous en produisons et consommons. Et, malheureusement, le recyclage n'est pas encore la solution, car une bouteille en plastique ne peut l'être que deux ou trois fois avant que le matériau ne devienne inutilisable.

Aussi, il est nécessaire d'éviter de consommer du plastique au maximum et de privilégier, à la place, les bouteilles en verre, qui seront consignées, ou tout simplement l'eau du robinet ! Si chacun s'y met, cela peut faire toute la différence !