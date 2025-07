Ce sont les meilleures plages d'Europe pour passer des vacances loin des foules

L'Europe regorge de magnifiques baies préservées. Et même au plein cœur de l'été, vous pouvez profiter de sublimes plages en échappant échapper à la foule, loin des stations balnéaires envahies de touristes.

Alors que l'été bat son plein, nombreux sont ceux qui rêvent de sable chaud et de baignades rafraîchissantes, si possible avec de l'eau turquoise et des plages de sable blanc. Mais, tout le monde voulant la même chose, il risque d'y avoir beaucoup de touristes. Et l'idée de plages bondées et de parasols serrés peut en dissuader plus d'un. Heureusement, l'Europe – où il est possible de voyager sans passeport – regorge de joyaux côtiers méconnus, offrant des paysages à couper le souffle en toute quiétude.

The Guardian a établi un classement des vingt plus belles plages d'Europe pour échapper à la foule. Il y a notamment, sur la côte sud-ouest du Portugal, la Praia de Odeceixe, qui se niche à l'embouchure de la rivière Seixe. Cette plage en forme de fer à cheval séduit par ses eaux calmes idéales pour les familles et ses vagues prisées des surfeurs.

En Croatie, l'île de Mljet abrite Saplunara, l'une des rares baies de sable du pays, composée de trois plages : Velika, Mala et Blaca. Peu développée, la région conserve un charme naturel, avec quelques maisons de vacances et des appartements gérés par des habitants. Sinon, cap sur la plage de Carataggio, en Corse, qui est accessible uniquement à pied ou en bateau, et ravir les amateurs de snorkeling.

La Praia de Odeceixe, au Portugal © Wikipedia Commons

En Allemagne, le Weststrand, situé sur la péninsule de Fischland-Darß-Zingst, offre une étendue de neuf kilomètres de sable fin bordée de dunes et de forêts. Dans l'archipel de Heligoland, l'île de Düne devrait également faire chavirer les chœurs, avec ses phoques et ses dunes dorées.

La Sicile recèle également des trésors cachés, comme la plage de Le Solette, près de Menfi. Cette étendue de sable doré, labellisée Pavillon Bleu, est bordée de vignobles et d'oliveraies centenaires. La région est réputée pour sa gastronomie, ses vins de qualité et ses sites archéologiques, offrant une expérience enrichissante loin des foules.

Direction la Turquie maintenant, avec la baie de Kabak et plage d'Inlice, avec leur eau d'un azur profond et les multiples chemins de randonnée. Dans un autre style, cap sur le Danemark avec la station balnéaire de Liseleje, à une heure de route de Copenhague, ou la plage de Dueodde à la pointe sud de l'île de Bornholm, qui offre des kilomètres de dunes paisibles, idéales pour les pique-niques et le farniente au soleil. Sinon, le nord de la Pologne est sympa avec la plage Najspokojniejsza, située près du village de Dębina. Pour les fans des pays scandinaves, The Guardian mentionne les plages de Skanör et de Frevisören, en Suède, et celle de Nordhasselvika, en Norvège.

Pour ceux qui rêvent de la mer Méditerranée, le média cite Es Grau à Minorque (Espagne), Cala Estreta sur la Costa Brava (Espagne) et Psili Ammos à Patmos (Grèce). En Italie, la plage de Tholos à Kavoúsi saura conquérir les cœurs, avec une vue imprenable sur les montagnes une fois dans l'eau. Enfin, les Pays-Bas réservent deux pépites peu connues, avec Kijkduin, plage tranquille à deux pas de La Haye, et De Hors sur l'île de Texel. Toutes ces destinations offrent une alternative séduisante aux plages surpeuplées. Elles promettent des vacances estivales placées sous le signe de la tranquillité, de la découverte et de l'authenticité.