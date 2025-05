Ce sont les villes les plus polluées au monde : l'air y est irrespirable

Tout le monde n'a la chance de respirer un air sain. Certaines villes sont beaucoup plus polluées que d'autres, mettant gravement en danger leurs habitants. Mieux vaut les éviter !

En 2024, la pollution de l'air atteint des niveaux alarmants dans plusieurs métropoles mondiales, mettant en péril la santé de millions d'habitants. Selon l'OMS, environ 4 millions de décès prématurés chaque année sont liés à la pollution atmosphérique. Les particules fines pénètrent profondément dans les poumons et le système cardiovasculaire, augmentant les risques de maladies respiratoires, d'accidents vasculaires cérébraux et de cancers. C'est bien simple, la pollution de l'air est un des principaux risques environnementaux pour la santé.

Mais certains endroits sont plus touchés que d'autres. En mars dernier, l'entreprise suisse IQAir a publié un rapport sur la qualité de l'air qui révèle une concentration inquiétante de particules fines (PM2,5, soit les particules fines inférieures à 2,5 microns de diamètre) dans l'air de nombreuses villes, dépassant largement les recommandations de l'OMS. Et autant dire que certaines villes se détachent largement des autres, et pas dans le bon sens !

L'écrasante majorité des centres urbains les plus en proie à la pollution atmosphérique se situent en Asie, et plus particulièrement en Inde et au Pakistan. C'est bien simple, 19 des 20 villes du classement se trouvent en Asie et 11 d'entre elles en Inde, qui est le pays le plus peuplé du monde. Byrnihat, en Inde, occupe la tête du classement, avec une concentration moyenne annuelle de PM2,5 de 128,2 µg/m³, soit plus de 25 fois la limite recommandée par l'OMS. D'autres villes indiennes comme Delhi, Mullanpur et Faridabad suivent de près.

© IQAir

Au Pakistan, la ville de Lahore se distingue avec une concentration de 102,1 µg/m³, suivie de Dera Ismail Khan et Multan. Ces niveaux de pollution sont principalement attribués à la combustion de charbon, aux émissions industrielles et aux gaz d'échappement des véhicules. Au total, l'Inde et le Pakistan totalisent ensemble 18 des 20 villes les plus polluées du monde. Ce classement se complète avec Karaganda, une des plus importantes cités industrielles du Kazakhstan, la capitale du Tchad N'Djamena et la ville chinoise de Hotan.

Mais qu'en est-il en Europe ? Les mauvais élèves se situent principalement en Serbie, avec la ville de Novi Pazar et des 38,8 µg/m³, qui est la plus polluée du Vieux continent. On trouve ensuite des villes de Bosnie, de Monténégro, et de Macédoine. Quant à la ville la plus polluée de France, il s'agit de Saint-Denis, suivie de Juvignac, Montlhéry et Cayenne. Du côté de l'Outre-Atlantique, le mauvais élève est Whitecourt, au Canada, suivie de nombreuses villes du Mexique.

Malgré la gravité de la situation, les mesures prises pour lutter contre la pollution de l'air restent insuffisantes. Si certains pays investissent dans les énergies renouvelables et les transports plus propres, la dépendance au charbon et aux combustibles fossiles demeure élevée. Sans compter que la mise en œuvre de politiques environnementales efficaces est trop souvent entravée par des intérêts économiques et politiques. En France, nous n'avons globalement pas à nous plaindre de la qualité de l'air, mais tout le monde n'a pas cette chance...