Ces marques automobiles sont les moins fiables selon une association de consommateurs

Avec des pannes à répétitions et des problèmes continuels, certaines marques de voitures ont mauvaise réputation. Heureusement, chaque année, une association de consommateurs européens dresse la liste des moins fiables.

Chaque année, des milliers d'automobilistes européens sont invités à partager leur avis sur la fiabilité de leur voiture. Ces retours sont collectés et analysés par plusieurs organisations de consommateurs, notamment Euroconsumers, qui regroupe les associations de défense des consommateurs en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal. Leurs classements sont devenus des références pour les acheteurs soucieux de la durabilité de leur véhicule.

Au sommet du classement, on trouve sans surprise les marques japonaises, qui font depuis longtemps figures de références en matière de fiabilité. Lexus, la division haut de gamme de Toyota, obtient un indice de fiabilité impressionnant de 98 %, selon le dernier rapport d'Euroconsumers. Suzuki suit de très près avec 96,9 %, puis Subaru avec 96,6 %. Ces marques, bien que parfois moins visibles sur les routes européennes que certains géants allemands ou français, sont plébiscitées pour la robustesse mécanique de leurs modèles, la rareté des pannes électroniques et des moteurs réputés endurants. Toyota reste également une valeur sûre avec un score de 95,8 %, confirmant une réputation forgée depuis des décennies.

D'autres marques asiatiques comme Honda (95,3 %) et Mazda (94,7 %) complètent le tableau de tête, toutes bien au-dessus de la moyenne européenne. Et le Coréen Kia se distingue depuis plusieurs années avec un très bon score (89,0 %)Les propriétaires signalent peu de retours au garage, des frais d'entretien modérés et une excellente tenue dans le temps, même après plusieurs années d'utilisation. Ces bons résultats se retrouvent aussi dans les classements du magazine britannique What Car?, qui croise ses données avec celles d'Euroconsumers et de la presse spécialisée.

Côté européen, quelques marques surprennent par leur fiabilité. Dacia, la filiale roumaine de Renault, souvent associée à des modèles économiques, dépasse les attentes avec un indice de 91,3 %. Les modèles simples, peu chargés en électronique, et construits avec des composants éprouvés expliquent en grande partie cette performance. Mini, propriété de BMW, obtient également de bons résultats avec 93,9 %, tout comme DS Automobiles, la branche premium du groupe Stellantis, à 93,7 %. Même si ces marques ne rivalisent pas tout à fait avec les Japonais, elles se situent clairement dans le haut du panier.

À l'inverse, certaines marques présentent des scores nettement plus faibles, parfois inquiétants. Land Rover se classe en dernière position du classement Euroconsumers, avec un indice de fiabilité de seulement 48 %. Les plaintes portent majoritairement sur des pannes électroniques complexes et des problèmes récurrents de moteur, particulièrement sur les SUV récents. Opel, avec un score de 65 %, souffre également de nombreux retours négatifs, notamment concernant ses anciens modèles Astra et Insignia.

Le tableau est également sombre pour plusieurs marques françaises. Peugeot et Citroën obtiennent toutes deux une note de 70 %, un résultat tiré vers le bas par des dysfonctionnements du système de freinage, des défaillances de climatisation et des soucis électroniques. Des défauts auxquels s'ajoutent les nombreux problèmes du tristement célèbre moteur PureTech 1.2, qui a beaucoup nui à la réputation des deux marques. Renault, mieux classé que ses deux compatriotes, plafonne tout de même à 74 %, loin derrière les marques asiatiques. Fiat, autre grande marque populaire en Europe, ne fait guère mieux avec 73 %, pâtissant d'une fiabilité variable selon les modèles.

Il faut toutefois nuancer ces données : au sein d'une même marque, certains modèles sont très fiables, tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Chez Citroën, par exemple, la C3 affiche de bien meilleures performances que le C4 Picasso. De même, chez Opel, les nouvelles Corsa sont plus stables que les anciennes Zafira. Mais dans l'ensemble, ces classements confirment que les constructeurs japonais restent les maîtres incontestés en matière de fiabilité, là où plusieurs marques européennes doivent encore convaincre.