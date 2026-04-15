Cette case méconnue sur la déclaration de revenus limite les risques de contrôle fiscal

Chaque année, plus d'un million de contrôles fiscaux ont lieu en France. Pour les contribuables qui modifient leur déclaration préremplie, remplir une case peu connue peut faire toute la différence et même éviter un redressement.

En 2025, les contrôles fiscaux ont permis à l'État de réclamer 17,1 milliards d'euros de droits et pénalités, un chiffre en hausse grâce aux améliorations constantes des méthodes de vérification et de ciblage. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les fraudeurs ne sont pas les seuls concernés : un contribuable de bonne foi peut tout aussi bien se retrouver dans le collimateur du fisc pour une simple erreur ou un oubli.

Depuis plusieurs années, la déclaration de revenus arrive en grande partie préremplie. L'administration fiscale y reporte automatiquement les salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers et d'autres informations collectées auprès des employeurs, des banques ou des organismes sociaux. Pour beaucoup de salariés sans situation particulière, il suffit de vérifier et de valider. Mais pour ceux dont la situation est plus complexe – revenus locatifs, rachat de trimestres de retraite, dons à des associations, indemnités de stage d'un enfant – des corrections ou des ajouts sont souvent nécessaires.

C'est précisément là que le problème se pose. L'administration dispose de moyens techniques croissants pour croiser les données, détecter les anomalies, et identifier les écarts entre revenus déclarés et train de vie réel. Toute modification d'une case préremplie peut potentiellement attirer son attention. Et même sans la moindre intention frauduleuse, un dossier sur lequel des chiffres ont changé sans explication peut déclencher une demande de justificatifs, voire un contrôle plus approfondi.

Il existe pourtant un moyen simple et légal de désamorcer cette situation : la mention expresse. Cette case, accessible dans le formulaire en ligne, permet au contribuable d'expliquer directement à l'administration les raisons de ses corrections ou ajouts. En cochant cette case et en détaillant les modifications apportées, le contribuable signale de façon transparente qu'il n'a pas cherché à dissimuler quoi que ce soit. La plupart du temps, ces précisions satisferont la curiosité éventuelle de l'administration fiscale.

L'enjeu est loin d'être anecdotique. Toute information portée dans la mention expresse permet de prouver la bonne foi du contribuable, ce qui évite les pénalités de 40 % ou 80 % pour mauvaise foi prévues par la loi. Ces taux s'appliquent en cas de redressement où le fisc estime que l'erreur n'était pas involontaire – et sans mention expresse, il est beaucoup plus difficile de démontrer le contraire après coup.

Ce qui rend cet outil particulièrement précieux, c'est sa simplicité. Pas besoin de rédiger un document juridique complexe ni de joindre une liasse de justificatifs. Un texte court et clair expliquant pourquoi tel revenu a été ajouté, pourquoi telle déduction a été revendiquée ou pourquoi un montant prérempli a été modifié suffit dans la grande majorité des cas. L'objectif n'est pas de se justifier à l'avance d'une faute, mais de montrer que l'on maîtrise sa déclaration et que l'on joue franc jeu.

Pour ceux qui ont déjà envoyé leur déclaration sans remplir cette mention, il n'est pas trop tard : l'outil de correction en ligne reste disponible pendant toute la période déclarative. Les dates limites varient selon les départements – le 21 mai pour les départements 1 à 19, le 28 mai pour les départements 20 à 54, et le 4 juin pour les départements 55 à 974 et 976 – ce qui laisse encore plusieurs semaines pour agir. Une précaution qui ne prend que quelques minutes et qui peut éviter des mois de tracas administratifs.