Les experts automobiles alertent : ces systèmes de freinage d'urgence ne sont pas fiables

Présentés comme des garde-fous technologiques, les systèmes de freinage d'urgence automatiques installés sur les véhicules récents présentent des défaillances préoccupantes dans certaines conditions. Explications..

Obligatoires sur les nouveaux véhicules depuis 2024 en Europe, les systèmes de freinage d'urgence (AEBS) sont présentés comme une avancée majeure pour la sécurité routière. Ces dispositifs très sophistiqués sont en effet conçus pour intervenir automatiquement quand le conducteur ne réagit pas à temps, réduisant ainsi le risque de collision ou atténuant sa gravité.

Sur le papier, tout semble simple : un capteur détecte un obstacle, un ordinateur calcule le risque, et la voiture freine seule si le conducteur n'intervient pas. Mais la réalité s'avère plus nuancée. Et plus préoccupante.

Une série de tests menée par l'ADAC, le puissant automobile club allemand qui fait référence en Europe, vient jeter un froid. L'organisation a soumis plusieurs véhicules récents à des situations proches du quotidien, mais avec un paramètre souvent négligé : des conditions météo dégradées. Pluie intense, brouillard dense, visibilité réduite… autant de scénarios fréquents sur les routes européennes.

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Et les résultats sont loin d'être rassurants. Parmi les modèles testés par l'ADAC, seul le système Mercedes s'st montré convaincant, les autres étant jugés moyens (Tesla, Nio, Subaru), voire médiocres (Volkswagen, BYD). Dans certains cas, les systèmes testés n'ont tout simplement pas détecté l'obstacle à temps. Dans d'autres, ils ont réagi trop tard, ou de manière insuffisante pour éviter l'impact. Les capteurs, qu'ils reposent sur des caméras, des radars ou une combinaison des deux, perdent en efficacité dès que la visibilité chute. Une simple pluie soutenue peut suffire à perturber leur lecture de l'environnement.

Ces limites techniques ne sont pas totalement surprenantes. Les caméras, par exemple, dépendent fortement de la lumière et du contraste pour identifier les formes. Le brouillard ou les projections d'eau brouillent ces repères visuels. Les radars, eux, traversent mieux les intempéries, mais peuvent manquer de précision pour distinguer certains objets, notamment les piétons ou les obstacles partiellement masqués.

Ce constat rejoint d'autres études récentes menées aux États-Unis et en Europe. Des organismes indépendants comme l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ont déjà pointé des performances inégales selon les modèles et les situations. Certains véhicules haut de gamme s'en sortent mieux, grâce à des systèmes plus sophistiqués combinant plusieurs types de capteurs et des logiciels plus évolués. Mais même ces modèles ne sont pas infaillibles. Pire : plus de 40 % des conducteurs interrogés dans une étude récente déclarent avoir subi un "freinage fantôme", c'est-à-dire un déclenchement intempestif du système en l'absence de danger réel.

Le danger réside aussi dans la perception qu'en ont les conducteurs. Parce que ces systèmes sont présentés comme des protections actives, certains automobilistes ont tendance à leur faire une confiance excessive. Or, ils ne remplacent pas l'attention humaine. Ils interviennent en dernier recours, et non comme une solution miracle.

Pourtant, l'utilité de ces assistants n'est pas remise en cause. L'ADAC rappelle que, dans l'ensemble, ils réduisent significativement le nombre d'accidents et leur gravité. Mais leurs limites soulèvent une question cruciale : comment concilier innovation et fiabilité ? Les constructeurs doivent améliorer la robustesse de leurs systèmes, notamment en testant davantage de scénarios réels, au-delà des conditions idéales des pistes d'essai. Car en matière de sécurité routière, une défaillance, même rare, peut avoir des conséquences dramatiques.

Les autorités européennes, conscientes des enjeux, ont rendu ces dispositifs obligatoires sur les voitures neuves avec un objectif louable : réduire le nombre d'accidents, notamment en ville où les collisions avec des piétons sont fréquentes. Mais ces nouvelles obligations s'accompagnent d'un défi : informer clairement les conducteurs des limites de ces technologies.

Les constructeurs, de leur côté, travaillent déjà à améliorer ces systèmes. L'intégration de capteurs Lidar, plus précis dans certaines conditions, ou le recours à l'intelligence artificielle pour mieux interpréter les données, font partie des pistes explorées. Les mises à jour logicielles permettent également d'affiner les réactions des véhicules après leur mise en circulation.

Ces progrès ne doivent toutefois pas masquer une réalité simple : aucune technologie actuelle ne garantit une sécurité totale. Dans des conditions difficiles, la vigilance du conducteur reste déterminante. Les systèmes de freinage d'urgence peuvent éviter certains accidents, mais ils ne peuvent pas tout anticiper.

Ce décalage entre promesse et réalité invite à revoir les attentes. Plutôt que de considérer ces dispositifs comme des boucliers infaillibles, il faut les envisager comme une aide supplémentaire, utile mais imparfaite. Sur la route, l'humain conserve encore une longueur d'avance. Et c'est tant mieux !