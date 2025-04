C'est le pays qui fabrique le plus de fromage au monde – non, ce n'est ni la France, ni la Hollande

Si la France brille par la qualité et la variété de ses fromages, ce n'est pas le pays qui en produit le plus au monde. Elle reste même loin derrière un géant qui mise surtout sur la quantité.

Quand on parle de fromage, on pense immanquablement à la France. Il faut dire qu'avec quelque 1200 spécialités recensées, notre pays fait figure de référence mondiale en la matière, à la fois en termes de qualité et de variété. Comté, Roquefort, Saint-Nectaire, Reblochon, Maroilles, Camembert, Brie, Cantal, Saint-Félicien, Brillat-Savarin, Mont d'or, Beaufort, Munster…, le choix est large et on ne compte plus les saveurs délicates et raffinées qui peuvent accompagner les repas au pays de la gastronomie, d'autant que beaucoup sont à base de lait cru, ce qui reste une exclusivité. Toutefois, malgré cette réputation enviable et 1,8 million de tonnes produites chaque année, la France n'est pas le pays qui fabrique le plus de fromage au monde.

En Europe, un autre pays surclasse la France sur ce terrain. L'Allemagne affiche des chiffres impressionnants, avec environ 2,5 millions de tonnes produites par an. Si ses fromages sont moins célèbres à l'international, comme l'Allgäuer Bergkäse ou l'Altenburger Ziegenkäse, le pays n'en reste pas moins un poids lourd de la filière laitière. Ses vastes exploitations agricoles et ses unités de production modernes permettent à l'Allemagne de dominer la scène européenne, juste devant la France.

Avec ses trésors comme la mozzarella, le parmesan ou le gorgonzola, occupe la troisième place sur le podium européen. Forte de ses traditions séculaires et de ses appellations protégées, elle reste une référence pour les gourmets du monde entier. Quant aux Pays-Bas, avec environ 930 000 tonnes produites chaque année, ils font rayonner le gouda et l'edam bien au-delà de leurs frontières. Mais aucun de ces pays européens, pourtant si emblématiques de la culture fromagère, n'atteint le sommet du classement mondial.

© Picture Partners - Adobe Stock

Pour le trouver, il faut traverser l'Atlantique. En effet, contre toute attente, ce sont les États-Unis qui décrochent la palme du plus grand producteur de fromage au monde. Avec plus de 6,5 millions de tonnes annuelles, le pays domine largement le marché.

Certes, le fromage américain n'a pas grand chose à voir avec nos spécialités, d'autant qu'il est réalisé à base de lait pasteurisé et de manière très industrielle. Généralement vendus sous plastique, les Blue cheese, Cheddar, Cream cheese et autre Monterey Jack sont fabriqués en quantité phénoménales, tout comme les tranches de fromage fondu destinées aux hamburgers ou le mélange à filaments qui surmonte les pizzas. On l'aura compris, le style américain privilégie souvent la quantité à la qualité.

Mais qu'on se rassure : quelle que soit l'issue du feuilleton sur les taxes Trump – augmentées, supprimées, rajoutées… –, il est peu probable que le "cheese made in USA" vienne éclipser sur els tables des gastronomes nos trésors hexagonaux élaborés avec amour et dans la tradition par de véritables orfèvres !