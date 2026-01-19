Ces erreurs sur un parking de supermarché peuvent vous coûter une belle amende

On pourrait croire que la circulation sur les parkings de supermarchés et de centres commerciaux est plus libre que sur la voie publique. En réalité, le Code de la route s'y applique. Et gare à ceux qui ne respectent pas les règles !

Sur les parkings de supermarchés et de centres commerciaux, on pourrait croire que les règles de conduite sont moins strictes que sur la voie publique. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Bien que ces espaces soient privés, ils sont ouverts au public et donc soumis aux règles du Code de la route. Même si leurs interventions restent relativement rares, les forces de l'ordre peuvent y sanctionner des infractions. De nombreuses erreurs de conduite ou de stationnement peuvent entraîner une amende, y compris des comportements que l'on pourrait, à tort, juger sans gravité dans ces zones.

En premier lieu, il convient de rouler à très basse vitesse, de préférence "au pas", pour garantir la sécurité des piétons. Ces parkings sont souvent très fréquentés, notamment par des familles avec enfants ou des personnes âgées, ce qui accroît le risque d'accident. D'autant que la plupart des gens circulent en étant chargés, avec des sac ou un chariot, et que les enfants sont souvent cachés par les véhicules stationnés. Dépasser les limites indiquées peut être sanctionné de la même manière que sur une route classique. En cas de collision, même légère, les poursuites judiciaires peuvent être aussi graves que sur une voie publique classique.

L'une des infractions les plus courantes sur les parkings de supermarché est le stationnement non autorisé. Se garer sur une place réservée aux personnes handicapées sans disposer de la carte adéquate peut coûter 135 euros d'amende. Il en va de même pour le stationnement gênant, par exemple devant l'entrée d'un magasin ou sur une zone de livraison. Mais ce n'est pas tout. Le respect des panneaux de signalisation, comme ceux indiquant un sens interdit ou un stop, est aussi crucial. Et les principes de priorité doivent être respectés comme ailleurs. Ignorer ces règles peut entraîner des sanctions identiques à celles que vous encourriez sur la route.

© ungvar - Adobe Stock

Une autre erreur courante est de considérer ces espaces comme des terrains d'entraînement à la conduite, en particulier tôt le matin ou lors des jours peu fréquentés. Même si cette pratique était tolérée autrefois, elle est désormais strictement interdite. Conduire sans permis, ou accompagner une personne qui n'est pas en possession du sien, expose les contrevenants à des sanctions, tout comme sur une route publique. Avec les caméras de surveillance présentes dans la plupart des centres commerciaux, les risques de se faire repérer sont élevés.

Le port de la ceinture de sécurité, bien qu'il paraisse anodin sur un parking, est aussi obligatoire. Il est fréquent de voir des conducteurs relâcher leur vigilance une fois qu'ils ont quitté la route, mais cette infraction peut également entraîner une amende. De même, l'utilisation du téléphone au volant reste interdite, même dans ces espaces. Le risque de causer un accident en manipulant son téléphone, surtout dans un environnement où piétons et voitures se croisent en permanence, est réel. Les forces de l'ordre peuvent vous verbaliser pour ces comportements, avec des amendes allant jusqu'à 135 euros.

Enfin, le temps de stationnement est à surveiller de près. La plupart des supermarchés imposent une limite de deux à trois heures, parfois moins. Si cette durée est dépassée, des sanctions peuvent être appliquées, comme une mise en fourrière ou des frais supplémentaires. Il est conseillé de vérifier la signalisation à l'entrée du parking et de respecter les règles spécifiques à chaque enseigne.