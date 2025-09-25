Ces banques facturent des frais abusifs : examinez bien vos relevés de compte

Selon une enquête de la répression des fraudes, plusieurs banques prélèvent des frais abusifs sur des opérations courantes. Prenez le temps d'examiner attentivement vos relevés de compte pour voir ce que vous payez vraiment.

Selon une enquête récente de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), publiée début mars 2025, plusieurs banques en France sont épinglées pour des pratiques tarifaires abusives. Cette étude, menée sur une centaine d'établissements de crédit, a révélé que 17 d'entre eux enfreignaient la réglementation, notamment en pour la facturation des commissions d'intervention. Ces frais, appliqués en cas d'incidents sur les comptes bancaires, sont censés être strictement encadrés par la loi, mais certaines banques semblent jouer avec les règles, au détriment des clients.

Les commissions d'intervention, par exemple, doivent être plafonnées à 8 euros par opération, avec un total mensuel ne dépassant pas 80 euros. Pour les clients financièrement fragiles, ces montants sont réduits à 4 euros par opération et 20 euros par mois. Cependant, certaines banques ignorent ces plafonds ou cumulent illégalement ces frais avec d'autres, comme les frais de rejet d'opérations. Résultat : les clients se retrouvent à payer beaucoup plus que ce qui est permis par la loi, sans même en être toujours conscients. Dans certains cas, des frais ont été facturés alors qu'il n'y avait pas de véritable irrégularité sur le compte.

Ces pratiques trompeuses ne s'arrêtent pas aux commissions d'intervention. D'autres manquements concernent le manque d'information tarifaire, qui est pourtant obligatoire depuis 2019. En effet, les banques sont tenues de mettre à disposition des clients des documents clairs sur les tarifs appliqués. Or, dans plusieurs agences contrôlées, ces informations étaient absentes ou trompeuses. Certains établissements ont même procédé à des augmentations de tarifs malgré des engagements de gel des prix, ou utilisaient des numéros surtaxés pour joindre leur service client, ce qui est strictement interdit.

© luengo_ua - Adobe Stock

Pour les clients, ces pratiques peuvent coûter cher, surtout s'ils ne surveillent pas régulièrement leurs relevés bancaires. Il est donc essentiel de vérifier attentivement les montants prélevés par votre banque pour vous assurer que les frais appliqués sont bien conformes à la réglementation. Si vous constatez des anomalies, n'hésitez pas à contacter votre banque ou à vous tourner vers des associations de consommateurs pour faire valoir vos droits.

Heureusement, la majorité des établissements bancaires respectent leurs engagements tarifaires, mais pour éviter les mauvaises surprises, il est possible d'utiliser des outils comme le comparateur de frais bancaires mis en place par le ministère de l'Économie. Ce service en ligne totalement gratuit permet de comparer les tarifs pratiqués par différentes banques et de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins tout en respectant votre budget.