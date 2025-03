C'est le muscle le plus gros du corps humain (et sans doute le plus beau)

Même si vous ne faites jamais de sport, vous avez un muscle beaucoup plus puissant que tous les autres. Et il y a de fortes chances pour que ce soit aussi le plus beau, pour ne pas dire le plus attirant…

Parmi les 600 muscles qui composent l'anatomie humaine, certains se distinguent par leur taille, leur puissance ou leur rôle essentiel dans notre quotidien. Parmi eux, un en particulier mérite notre attention, tant pour sa taille imposante que pour son importance fonctionnelle. Et contrairement à ce qui se dit, ce n'est pas la langue qui détient le titre du plus gros muscle du corps humain – celle-ci n'est d'ailleurs même pas un muscle, mais un organe constitué d'un ensemble de dix-sept muscles.

Le muscle dont il est question est au cœur de nombreux mouvements essentiels au quotidien, qu'il s'agisse de se lever d'une chaise, de monter des escaliers ou encore de courir pour attraper un bus. C'est lui qui permet au corps humain de rester stable en position debout ou, au contraire, de tirer les cuisses en arrière lors de la course et de la marche. Mais bien qu'il soit indispensable pour assurer notre mobilité et notre stabilité, nous avons pourtant tendance à l'oublier.

Ce muscle, c'est le grand fessier. Aussi connu sous le nom de grand glutéal (ou gluteus maximus pour les scientifiques), il est le plus volumineux et l'un des plus puissants du corps humain. Situé à l'arrière de la hanche, il donne aux fesses leur forme caractéristique et joue un rôle crucial dans l'extension, la rotation externe et l'abduction de la hanche.

Attention, il ne constitue pas à lui seul nos fesses. Celles-ci, en plus du grand fessier, sont composées également du moyen fessier (gluteus medius), qui est le muscle le plus profond, du petit fessier (glutæus minimus), du muscle piriforme, de tendons et de ligaments.

Pour en revenir à notre grand fessier, il est constitué de fibres musculaires robustes qui lui confèrent une force exceptionnelle, bien supérieure à celle des muscles de la cuisse par exemple. Il est essentiel dans la marche comme dans la station debout et contribue, de façn plus générale, à notre maintien et à notre dos, en soutenant notre bassin et notre colonne vertébrale.

Pour l'entretenir et le renforcer, il faut pratiquer régulièrement des activités physiques, en particulier des exercices comme les squats, les fentes et les sauts, les ponts, les extensions de hanche, les soulevés de terre ou encore les abductions. Des disciplines comme la danse, le yoga ou le pilates sont également très efficaces. Car, outre l'aspect esthétique, le renforcement des fessiers est nécessaire pour éviter différents problèmes de santé, tels que des douleurs lombaires ou de l'arthrose de hanche.

Bref, même si vous ne le voyez que dans un miroir, pensez à l'entretenir, pour votre forme physique comme pour votre silhouette !