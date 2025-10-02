Voici l'appareil électrique qui consomme le plus à la maison après le chauffage

Peu de gens le savent, mais un appareil domestique très utile consomme beaucoup plus d'électricité que les autres, en pesant lourdement sur les factures. Et ce n'est ni le lave-linge, ni le four, ni le lave-vaisselle, ni le frigo…

Même si le tarif réglementé de l'électricité en France a baissé depuis le 1er février 2025 après des années de hausses continuelles, il convient de maitriser sa consommation pour éviter de voir s'envoler les factures. Et pour cela, il est important de savoir quels sont les appareils les plus énergivores dans les foyers, de façon à optimiser leur utilisation.

Sans surprise, c'est le chauffage électrique qui pèse le plus lourd, en particulier dans les logements mal isolés – les fameuses passoires thermiques. Selon l'Ademe, l'agence de la transition écologique, il représente les deux tiers (66 %) des factures en moyenne. Bien entendu, cette consommation varie énormément selon plusieurs paramètres (type de système, surface du logement, isolation, météo, température demandée, etc.). Pour une maison de 100 m2 chauffée en électrique, il faut ainsi compter entre 10 000 et 20 000 kWh par an, et même plus de 40 000 kWh dans certains cas, ce qui est énorme – et très cher !

Hormis le chauffage, de nombreux appareils domestiques utilisés au quotidien consomment de l'électricité. Mais le plus énergivore n'est pas celui auquel on pense instinctivement. Ainsi, on estime qu'un four électrique consomme en moyenne 130 kWh par an, un lave-linge environ 100 kWh, une box Internet environ 150 kWh, un lave-vaisselle environ 200 kWh, un téléviseur environ 200 kWh et un frigo avec congélateur environ 350 kWh. Là encore, ce ne sont que des ordres de grandeur : ces nombres varient énormément selon la classe énergétique des appareils et leur utilisation, elle-même dépendant de la composition du foyer et des habitudes de vie.

Mais tous ces appareils sont très sobres en regard du plus gourmand : le chauffe-eau électrique. Toujours selon l'Ademe, et d'autres organismes, il faut compter une consommation moyenne de 800 kWh par an et par personne. Ainsi, un ballon de 200 litres dans une famille de quatre personnes consomme quelque 3200 kWh sur une année, soit plus de 600 euros au tarif actuel. Et il faut compter 5000 kWh pour un modèle de 300 l Soit le deuxième poste derrière le chauffage ! Et la consommation d'électricité pour chauffer l'eau peut être encore bien supérieure selon la capacité du ballon, le nombre d'utilisateurs et, le plus important, la température.

En effet, par ignorance, beaucoup de gens règlent l'eau du ballon à une température trop élevée, de 60 °C voire plus. Ce qui est inutile et coûteux. Comme nous l'expliquons dans notre article, une température comprise entre 50 et 55 °C suffit pour avoir de l'eau chaude au quotidien tout en évitant le développement de légionelles, ces bactéries responsables de la légionellose. Un bon réglage de température permet déjà de faire des économies sensibles, d'autant que l'opération st simple et accessible à tous.

Dernier détail, il est très important d'entretenir un chauffe-eau électrique en le faisant détartrer régulièrement par un professionnel. Car quand les résistances sont couvertes de tartre, elles ont plus de mal a chauffer l'eau ce qui entraine une surconsommation d'électricité, ce qui se traduit directement sur la facture.