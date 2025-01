Le stationnement va coûter beaucoup plus cher dans cette grande ville pour certains véhicules

Attention si vous allez prochainement dans cette grande ville française : à partir du printemps, le stationnement coûtera beaucoup plus cher pour certains véhicules, comme c'est le cas à Paris.

C'est une mauvaise nouvelle pour de nombreux automobilistes. À partir du 2 mai, les conducteurs de véhicules lourds devront payer plus cher pour stationner dans les rues de Bordeaux. La mairie écologiste de la ville, sous la direction de Pierre Hurmic, a décidé d'augmenter les tarifs de stationnement de 30 % pour certaines voitures, notamment les SUV. Cette mesure s'inspire d'une politique similaire mise en place à Paris et vise à encourager une meilleure utilisation de l'espace urbain tout en réduisant l'impact environnemental des véhicules les plus volumineux.

Concrètement, cette hausse concerne les véhicules non professionnels dont le poids dépasse 1 600 kg pour les modèles à moteur thermique, et 1 900 kg pour les modèles hybrides et électriques. Cette décision n'affectera ni les véhicules plus légers, ni les abonnements des professionnels. Environ 10 % des abonnés et 14 % des visiteurs de Bordeaux seront concernés par cette mesure. Le nouveau tarif sera automatiquement appliqué en fonction du numéro d'immatriculation de la voiture.

Les raisons avancées par la municipalité pour justifier cette hausse sont principalement écologiques. Les véhicules plus lourds, comme les SUV, émettent plus de CO2 et d'autres polluants, contribuant ainsi davantage au réchauffement climatique. De plus, leur poids accélère la détérioration des routes, augmentant les coûts d'entretien pour la ville. Enfin, ces véhicules encombrants prennent plus de place dans un espace urbain déjà limité, réduisant le nombre de places disponibles pour les autres conducteurs.

© blackday - Adobe Stock

Outre l'impact environnemental, la sécurité est également un enjeu clé. Les SUV et autres véhicules imposants augmentent les risques d'accidents. Leur taille limite la visibilité, en particulier pour les piétons et les cyclistes, qui sont plus vulnérables face à ces voitures. Selon les études, un piéton a deux fois plus de risques de mourir en cas de collision avec un SUV qu'avec une voiture classique.

Cette politique reflète une tendance croissante en Europe à encourager des modes de transport plus respectueux de l'environnement et adaptés aux contraintes des grandes villes. Pour les propriétaires de véhicules concernés, il est donc conseillé de vérifier la case G1 de leur carte grise afin de connaître le poids exact de leur voiture. Cette initiative pourrait inciter certains conducteurs à opter pour des véhicules plus légers, plus économes en carburant et moins polluants, un choix bénéfique à la fois pour leur portefeuille et pour la planète.

On s'en doute, l'annonce de la municipalité engendre déjà de la grogne chez de nombreux autonomistes habitant l'agglomération bordelaise ou visiteurs réguliers. Mais il y a fort parier cette nouvelle mesure fasse progressivement école en France et que plusieurs villes suivent prochainement les exemples de Paris et de Bordeaux. Que ce soit pour payer le stationnement ou pour acheter un véhicule propre, il va falloir mettre la main au portefeuille.