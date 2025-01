Ne mettez surtout pas ces vêtements au sèche-linge : c'est le meilleur moyen de les abimer

Même s'il peut sembler pratique en hiver, le sèche-linge n'est pas adapté à tous les tissus. Il peut abimer les vêtements réalisés dans certaines matières : mieux vaut leur éviter ce séchage accéléré au risque de devoir les jeter !

L'hiver et ses journées pluvieuses compliquent souvent le séchage du linge. Et même s'il est très énergivore, le sèche-linge peut alors sembler être une solution idéale pour accélérer le processus, notamment quand on n'a pas accès à un extérieur, pour sécher des vêtements à l'air libre la meilleure solution ou plus simplement quand on est pressé. Pour autant, cet appareil n'est absolument recommandé pour tout car certains vêtements, tissus et accessoires supporte très mal ce séchage forcé à haute température. Et si vous tentez l'expérience, sans prendre de précaution, vous risquez tout bonnement de les abimer au point de les rendre inutilisables.

Ainsi, les tissus délicats comme la laine, la soie ou la dentelle ne supportent pas les températures élevées. Soumis à la chaleur, ils peuvent se déformer, rétrécir ou perdre leur douceur. La laine, par exemple, risque de feutrer et de devenir raide si elle est séchée de manière inappropriée. De même, la soie et les tissus délicats avec des broderies ou ornements peuvent perdre leur éclat et leur finesse. Il est donc préférable de les suspendre pour les faire sécher à l'air libre, même si cela prend un peu plus de temps.

Les vêtements en matières synthétiques ou élastiques, comme les maillots de bain et les sous-vêtements, ne sont pas en reste. Ces textiles peuvent perdre leur élasticité, voire se déformer sous l'effet de la chaleur. Pour préserver la forme de vos soutiens-gorge ou vos leggings de sport, mieux vaut opter pour un séchage doux sur une serviette ou une surface plane. Cela permet de maintenir leur élasticité tout en prolongeant leur durée de vie.

© LEADZM - Amazon

Les vêtements garnis de plumes ou contenant du duvet, comme les les doudounes, les couettes et les oreillers, nécessitent également une attention particulière. La chaleur d'un sèche-linge peut endommager les plumes et entraîner une mauvaise répartition du garnissage. Pour éviter cela, il est conseillé de les faire sécher naturellement en les secouant régulièrement pour répartir uniformément le rembourrage.

Quant aux vêtements ornés de paillettes, strass ou autres décorations, ils sont particulièrement sensibles à la chaleur. Sous l'effet des hautes températures, ces décorations risquent de fondre ou de se décoller. Si vous tenez à conserver l'aspect original de ces vêtements festifs, privilégiez là aussi un séchage à l'air libre, qui préservera leur éclat.

Enfin, les chaussures et sacs en tissu, souvent tentants à mettre au sèche-linge pour un séchage rapide, doivent absolument être épargnés. La chaleur peut faire fondre les semelles, détériorer les coutures ou déformer les sacs. Pour prolonger leur durée de vie, le séchage à température ambiante est la meilleure option.

Ainsi, malgré les avantages pratiques du sèche-linge, il reste important de prêter attention aux étiquettes de vos vêtements et de privilégier, dans certains cas, le séchage à l'air libre pour éviter des déconvenues coûteuses.