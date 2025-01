Voici la quantité d'insectes que vous avalez sans le savoir - bien plus que vous ne le pensez

Même s'ils ne font pas encore partie de notre nourriture quotidienne, nous mangeons tous des insectes sans en avoir conscience. Et la quantité que nous ingérons à notre insu est assez étonnante…

On entend parfois dire que nous avalons un certain nombre d'araignées lorsque nous dormons, mais ce n'est là qu'une légende urbaine. Les insectes ne sont pas si stupides ! Surtout que la bouche n'est pas un environnement franchement attrayant pour eux, en raison de la bave qu'elle contient et de la respiration. Quid, en revanche, des insectes présents dans nos aliments? C'est là une toute autre question.

Alors que l'on parle de plus en plus de manger des insectes afin de remplacer la viande, cette idée continue de rebuter de nombreuses personnes qui redoutent les petites bêtes ou sont tout simplement dégoûtées par leur aspect. Pourtant, les chercheurs affirment que nous mangerions déjà une certaine quantité d'insectes, plus précisément entre 500 g et 1 kg par an, et ce sans nous en rendre compte.

Malgré tous nos efforts, les récoltes végétales contiendront toujours des insectes, quelle que soit leur origine ou le mode de culture. Par conséquent, tout ce que l'on achète en magasin ou sur un marché – notamment les aliments transformés – contient de toutes petites quantités d'insectes.

Notre nourriture peut attirer certains insectes comme les coléoptères, les psoques, les mites alimentaires, les petits papillons ou les blattes, qui peuvent se cacher dans les fruits trop mûrs, les céréales, les légumineuses, les compotes et les confitures. Qui n'a pas déjà avalé un vers en gobant une cerise !

Mais les insectes peuvent aussi parfois tomber dans des contenants alimentaires, comme des pots, des conserves, des bocaux, des bouteilles… Les aliments industriels préparés sont souvent fabriqués et stockés dans de grands entrepôts où, malgré tous les efforts déployés, il reste inévitablement des indésirables. Et ce, malgré tous les efforts déployés et les normes d'hygiène mises en place. Les autorités sanitaires en sont d'ailleurs parfaitement conscientes.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) explique d'ailleurs que "les normes alimentaires internationales relatives aux céréales, légumes secs, légumineuses et matières protéiques végétales interdisent la présence d'insectes entiers vivants dans la farine ou dans les graines. Elles autorisent néanmoins au maximum 0,1% de fragments d'insectes par masse d'échantillon".

Pas de panique toutefois, il n'y a pas mort d'homme ! Au contraire, les insectes sont reconnus pour leurs propriétés nutritionnelles et constituent une excellente source de protéines, de graisses et d'oligoéléments. D'ailleurs, les scientifiques recommandent de remplacer la viande que nous mangeons par des insectes.

En effet, l'élevage des porcs, poulets et autres animaux de ferme pour la viande est bien trop polluant et coûteux pour nourrir la population mondiale. Au contraire, les insectes consomment très peu de ressources en eau et en nourriture. Il faut 10 kg de végétaux pour produire 1 kg de viande, là où 2 kg suffisent pour le même poids d'insectes. D'autant qu'une ferme de 12 grillons peut en produire 35 000 en seulement six mois… À moins de devenir végétarien, nous allons être obligés, à un moment donné, de passer le cap. Comme dirait le grand Simba, "un peu gluant, mais appétissant !"