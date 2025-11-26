Mettez-le dans le lave-vaisselle : vos couverts ressortiront comme neufs

Vos couverts se ternissent au fil du temps, malgré des lavages méticuleux au lave-vaisselle ? Essayez cette technique astucieuse avec un produit de votre cuisine : ils ressortiront étincelants, comme au premier jour !

Pour tous ceux qui en possèdent, le lave-vaisselle est devenu un appareil indispensable du quotidien. Et pas uniquement dans les familles nombreuses ! Pratique pour laver soigneusement couverts, assiettes, verres et casseroles, il évite la traditionnelle corvée de vaisselle tout en se montrant très économique à l'usage, à la fois en eau et en électricité. Difficile de s'en passer une fois que l'on y a goûté !

Mais, parfois, même avec l'appareil le plus efficace, il arrive que la vaisselle ne ressorte pas tout à fait propre. C'est notamment le cas des couverts, qui peuvent finir par être tâchés de rouille et perdre de leur brillance. Pourtant, le filtre est propre, il y a du liquide de rinçage et du sel régénérant, mais rien n'y fait.

Il existe pourtant une technique peu coûteuse qui peut résoudre ce problème en un seul lavage : l'astuce du papier alu. En effet, il suffit de froisser une feuille de papier d'aluminium pour en faire une petite boule, et d'ensuite la placer dans le panier des couverts du lave-vaisselle, afin que l'aluminium soit directement en contact avec les couverts en inox. Il n'y a plus qu'à mettre le détergent habituel et à programmer un lavage, et le tour est joué ! Cette astuce peut être utilisée à chaque lavage ou de temps en temps, selon l'état des couverts.

Cette méthode repose sur une réaction chimique entre l'aluminium et les agents présents dans le détergent. Lors du lavage, l'aluminium s'oxyde, ce qui aide à éliminer les taches sombres sur les couverts en inox. Ainsi, la boule d'aluminium agit comme un catalyseur, attirant les particules responsables du ternissement et prévenant l'apparition de nouvelles taches. Bien évidemment, cette astuce n'endommage ni le lave-vaisselle, ni les ustensiles.

Toutefois, il est essentiel de prendre certaines précautions. L'utilisation de feuilles d'aluminium trop fines est déconseillée, car elles pourraient se désagréger pendant le lavage et obstruer le filtre de l'appareil. De plus, il est crucial de s'assurer que la boule d'aluminium est suffisamment compacte pour ne pas se défaire durant le cycle. Enfin, cette astuce est principalement efficace pour les couverts en acier inoxydable et ne fonctionnera donc pas pour les assiettes en céramique ou les verres.

Pour ceux qui préfèrent des alternatives plus traditionnelles, il existe d'autres méthodes naturelles. L'ajout d'une tasse de vinaigre blanc dans le cycle de lavage peut agir comme un détartrant naturel, tandis que le bicarbonate de soude, saupoudré sur les couverts avant le lavage, offre un pouvoir dégraissant notable. Frotter les ustensiles avec un demi-citron peut également aider à raviver leur brillance, grâce à l'acidité naturelle du fruit. Enfin, des produits spécifiques pour l'entretien de l'inox sont disponibles dans le commerce pour ceux qui souhaitent une solution prête à l'emploi et font davantage confiance à la chimie.