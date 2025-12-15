Voici les endroits où il fait le plus froid sur Terre - jusqu'à -98 degrés !

Vous frissonnez dès que le thermomètre approche le zéro ? Alors n'allez surtout jamais dans ces endroits ! Ce sont les plus froids sur la planète, avec des températures qui atteignent des records glaçants…

L'hiver vient officiellement de débuter. Et, come toujours il s'accompagne d'une baisse des températures qui incite à rester au chaud et à bien se couvrir à l'extérieur. Mais si la proximité du zéro degré fait frissonner, il faut savoir que certains lieux sur Terre sont si froids que les températures y défient l'imagination. Le record mondial a été mesuré en Antarctique – le continent où se situe le pôle Sud –, près du Dôme Argus, où le thermomètre est descendu jusqu'à -98,6 °C. Cette région est particulièrement propice à de tels extrêmes en raison de sa haute altitude, de son ciel souvent dégagé et de son air extrêmement sec, qui empêche la chaleur de se dissiper. À ces températures, le souffle d'un humain gèlerait instantanément. Bien que cette partie du monde soit l'une des plus inhospitalières, des scientifiques y mènent des recherches essentielles sur le climat et la glace.

Si l'Antarctique détient la palme du froid, c'est notamment parce qu'il se situe sur un plateau d'altitude moyenne de 2 800 mètres. Il est ainsi bien plus froid que le pôle Nord, qui repose sur une mer gelée. En hiver, les températures moyennes descendent à -60 °C, alors que le pôle Nord n'atteint "que" -40 °C. La glace au pôle Sud réfléchit également la lumière du soleil sans vraiment la retenir, ce qui explique que même en été, cette région reste glaciale.

Si l'Antarctique détient le record absolu de froid, d'autres régions sur Terre connaissent aussi des températures incroyablement basses. La Sibérie, en Russie, abrite la ville d'Oïmiakon, considérée comme la ville habitée la plus froide du monde. Ici, en 1933, un record de -67,7 °C a été enregistré. Dans cette ville, les habitants doivent adapter leur vie quotidienne à ces conditions extrêmes : ils portent des vêtements en fourrure, consomment des aliments riches en graisses, et leurs véhicules sont souvent laissés allumés pour éviter que les moteurs ne gèlent. Vivre à Oïmiakon est un véritable défi, mais les résidents témoignent d'une grande résilience face à leur environnement hostile.

© Christopher - Adobe Stock

Un autre exemple frappant est Verkhoyansk, également en Sibérie, où les températures descendent régulièrement sous les -50 °C en hiver. La ville partage avec Oïmiakon le titre de l'un des endroits habités les plus froids au monde. Au Canada, le village de Snag, situé dans le territoire du Yukon, détient quant à lui le record de froid du pays avec une température de -63 °C en 1947. En Alaska, à Prospect Creek, les habitants ont aussi subi un record de -62 °C en 1971. Ces régions polaires ou proches des pôles, caractérisées par des hivers longs et très rigoureux, sont des exemples saisissants de la capacité humaine à s'adapter aux conditions extrêmes.

En France, si les températures ne descendent pas aussi bas qu'en Antarctique ou en Sibérie, certaines villes se distinguent tout de même par leur froid glacial. Langres, dans la Haute-Marne, est la ville la plus froide de France métropolitaine, avec une température moyenne annuelle de seulement 9,8 °C. Le record de froid y a été enregistré le 2 février 1956, avec -21,2 °C. D'autres villes comme Nancy, Épinal et Charleville-Mézières, situées dans des régions au climat continental, sont également connues pour leurs hivers rigoureux. Toutefois, le record absolu de froid en France a été mesuré à Mouthe, dans le Doubs, où le thermomètre est descendu à -36,7 °C en 1968 et même à -41 °C en 1985, année où l'hiver a été particulièrement rude partout en France.

Toutefois, les températures terrestres sont loin des records que l'on atteint dans l'espace où le vide règne. Loin des étoiles et donc de leur chaleur, les températures peuvent chuter jusqu'à -270 °C, proche du zéro absolu à -273 °C, point théorique où toute activité moléculaire cesse. À proximité de la Terre, la température varie de -180 °C dans l'ombre de notre planète pour monter à 122 °C du côté éclairé par le Soleil. De grandes variations qui montrent que, malgré son climat parfois rude, la Terre reste un refuge tempéré en comparaison du froid absolu de l'Univers.