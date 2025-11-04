Tout le monde se trompe : ce n'est pas la bonne façon de jeter des déchets dans la poubelle jaune

Le tri des déchets ménagers est indispensable. Et il est désormais bien entré dans les mœurs. Mais, malgré de bonnes intentions, nous sommes encore très nombreux à faire une erreur en remplissant la poubelle jaune…

Alors que la crise écologique se fait de plus en plus sentir, il est indispensable que nous réduisions au maximum notre empreinte environnementale, et cela passe en premier lieu par les petits gestes du quotidien. À commencer par trier ses déchets. Car la gestion des ordures est un enjeu majeur de notre époque. Dans un monde où la consommation et la production augmentent constamment, il est crucial d'adopter des pratiques de tri efficaces. Selon les estimations de l'Ademe, chaque Français produit 568 kg de déchets par an.

C'est pourquoi il est primordial de trier ses déchets. En les séparant dans différentes poubelles, nous contribuons à leur traitement et leur recyclage. Il existe trois poubelles : la poubelle verte, destinée à accueillir le verre ; la poubelle jaune, pour les déchets recyclables ; et la poubelle marron, pour les déchets non recyclables. Elles peuvent être complétées par un bac pour les déchets organiques (restes de repas, épluchures, feuilles mortes…), qui peuvent alors être compostés ou déposés dans des bacs dédiés à la collecte séparée de ce type d'ordures.

La poubelle jaune joue un rôle particulièrement important. Pour rappel, elle accueille les emballages et déchets en métal, acier et/ou aluminium (les canettes, les boîtes de conserve, les aérosols…), les emballages en carton et briques alimentaires (les briques de lait, les briques de jus de fruits, les cartons de gâteaux, de céréales ou le carton entourant les yaourts…), les papiers (journaux, magazines, publicités, livres, enveloppes…) et les emballages et déchets plastiques (bouteilles d'eau, bidons de lessive, sacs de surgelés, sacs en plastique, flacons plastiques, etc.).

© Ville de Paris - DPE

Toutefois, il y a une erreur que nous faisons souvent, et qui est pourtant à éviter absolument. En effet, nous avons tendance à empiler les emballages les uns dans les autres, pour gagner de la place. Mais c'est un geste à bannir à tout prix, car il empêche finalement de recycler correctement ces déchets.

Faire "tenir plus de déchets" dans un espace restreint peut sembler être une bonne idée. Mais au centre de tri, cette habitude, appelée le "nid d'oiseau", s'avère être une véritable catastrophe. Lorsque les déchets sont emboîtés, ils deviennent indissociables. La machine, pourtant conçue pour séparer les matériaux avec précision, est incapable d'identifier la nature exacte d'un déchet imbriqué dans un autre. Un carton contenant une bouteille en plastique ou un emballage en aluminium n'est plus détecté comme recyclable. Résultat : tout finit par être incinéré ou envoyé en décharge.

Cette erreur, fréquente et bien intentionnée, est d'autant plus dommageable qu'elle est évitable. Selon Siredom, syndicat de gestion des déchets franciliens, en 2022, les erreurs de tri représentent 38 % des tonnages collectés. Un chiffre alarmant, surtout quand on sait que la France peine déjà à atteindre ses objectifs européens en matière de recyclage.

Pourtant, la solution est simple. Chaque déchet doit être déposé individuellement, sans être compacté ni emboîté dans un autre. Laisser les emballages dans leur état d'origine facilite leur reconnaissance et leur traitement. Même si cela semble prendre plus de place, c'est un mal nécessaire pour optimiser le recyclage. À la limite, mieux vaut aplatir les emballages. Gardez en tête que, pour être efficace, le tri exige un peu de rigueur. Parce que chaque emballage compte.