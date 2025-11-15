Vous risquez une amende de 750 euros si vous utilisez mal ces feux de votre voiture

Il est normal et même indispensable d'allumer les feux de son véhicule quand la visibilité devient mauvaise, y compris en journée, avec la pluie, la neige ou le brouillard. Mais attention, car leur usage est très encadré.

À l'approche de l'hiver, les conditions météo deviennent plus imprévisibles et souvent difficiles pour les conducteurs. Avec la baisse des températures, la pluie, le brouillard et parfois la neige, la visibilité se réduit fréquemment, rendant la conduite plus risquée, surtout aux heures de pointe, avec la nuit qui tombe tôt. Pour circuler en toute sécurité, il est essentiel de bien utiliser les équipements de son véhicule, notamment les feux de brouillard. Mais attention, car leur mauvaise utilisation peut entraîner de lourdes amendes.

Les feux de brouillard, à l'avant comme à l'arrière, sont conçus pour améliorer la visibilité dans des conditions météorologiques extrêmes. Ils sont particulièrement utiles lorsque le brouillard est épais ou que la neige tombe en abondance. Cependant, leur utilisation est strictement réglementée. En cas de forte pluie, par exemple, seuls les feux de brouillard avant peuvent être allumés. Les feux arrière de brouillard, doivent rester éteints, car ils sont très éblouissants et peuvent aveugler les conducteurs qui suivent. Leur usage abusif est l'une des principales erreurs commises sur la route, et elle peut coûter cher.

Lorsque la visibilité est réduite à cause du brouillard ou de la neige, les feux de brouillard arrière deviennent indispensables pour être bien vu des autres conducteurs. Ces feux puissants garantissent que votre véhicule reste visible même dans les pires conditions, mais attention à bien les éteindre dès que la situation s'améliore. Il est également conseillé de réduire sa vitesse à 50 km/h lorsque la visibilité tombe sous les 50 mètres. Si ces règles ne sont pas respectées, vous risquez une amende de 135 euros, pouvant aller jusqu'à 750 euros selon la gravité de l'infraction.

© pinkbadger - Adobe Stock

De nombreux conducteurs ne sont pas conscients de l'importance d'une utilisation correcte des feux de brouillard, notamment ceux à l'arrière. En cas de pluie, beaucoup pensent à tort qu'il est nécessaire de les allumer, alors que cela est interdit par le Code de la route. Seuls les feux avant sont autorisés dans ce type de conditions, afin de ne pas éblouir les autres usagers de la route. Cette erreur peut entraîner une contravention, sans retrait de points, mais l'amende reste importante : 135 euros pour usage injustifié des feux de brouillard arrière.

L'utilisation des feux de brouillard doit ainsi se limiter aux situations de neige ou de brouillard épais, lorsque la visibilité est sévèrement réduite. Utiliser ces feux dans d'autres circonstances, comme par temps clair ou sous la pluie, est non seulement dangereux pour les autres conducteurs, mais peut également vous coûter cher. Il est donc crucial de bien comprendre ces règles et de les respecter scrupuleusement pour éviter une amende salée et garantir la sécurité de tous sur la route.