Voici pourquoi vous ne devriez pas prendre de douche tous les jours selon les dermatologues

Contrairement à une idée très répandue, prendre une douche quotidienne n'est pas la meilleure mesure pour l'hygiène corporelle. Et les dermatologues conseillent même d'espacer ce rituel.

Beaucoup d'entre nous pensent que prendre une douche tous les jours est essentiel pour rester propre et en bonne santé. Cependant, les experts dermatologues nuancent cette idée. Se laver quotidiennement peut même nuire à notre peau et à l'environnement. Voici pourquoi vous pourriez envisager de réduire la fréquence de vos douches.

D'abord, il faut comprendre que notre peau est naturellement équipée pour se protéger. Elle est recouverte d'un film hydrolipidique, une fine couche composée de sébum, de sueur et de cellules mortes. Ce film agit comme une barrière protectrice contre les bactéries et la pollution. Lorsque nous nous lavons, nous retirons entre 50 % et 80 % de ce bouclier naturel. Le problème, c'est que la peau met environ 24 heures à régénérer ce film, ce qui signifie qu'une douche quotidienne affaiblit cette protection. Résultat ? Notre peau devient plus vulnérable aux irritations, à la sécheresse et même à l'eczéma.

Les dermatologues recommandent de prendre une douche seulement trois à quatre fois par semaine, à moins de pratiquer une activité physique intense ou de vivre dans des conditions climatiques très chaudes. Dans ces cas, une douche quotidienne peut être nécessaire pour évacuer la transpiration en utilisant des savons doux pour ne pas agresser la peau.

© torwaiphoto-Adobe Stock

Une hygiène excessive n'est pas seulement néfaste pour la peau, elle a aussi des répercussions sur l'environnement. En moyenne, chaque douche consomme entre 40 et 60 litres d'eau, ce qui représente une part importante de notre consommation quotidienne. Limiter le nombre de douches permet donc de réduire cette consommation d'eau, un geste bénéfique pour la planète et pour notre portefeuille.

Cependant, réduire les douches ne signifie pas négliger l'hygiène. Certaines zones du corps nécessitent un nettoyage plus régulier. Les aisselles, les pieds et les parties intimes, où la transpiration est plus importante et où les bactéries prolifèrent plus rapidement, doivent être nettoyées chaque jour. Cela permet de prévenir les mauvaises odeurs et d'éviter les infections cutanées. Les mains, quant à elles, doivent être lavées fréquemment tout au long de la journée, surtout après avoir touché des surfaces sales ou avant de manger.

Enfin, il est important de prendre soin de sa peau après la douche. Appliquer une crème hydratante aide à restaurer le film protecteur et à maintenir la souplesse de l'épiderme. Pour les personnes ayant une peau sèche ou sensible, espacer les douches et opter pour des produits relipidants, comme les gels ou huiles de douche enrichis en oméga, permet de mieux préserver l'hydratation naturelle de la peau.