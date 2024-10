Ces cinq fruits à coque sont les meilleurs pour la santé - et ils ne font pas grossir

Certains fruits à coque ont des bienfaits étonnants pour notre santé, contribuant à réduire le risque de cancer et à améliorer les fonctions cognitives. Ces cinq-là sont les plus puissants et, en plus, ils ne font pas grossir !

Notre alimentation est un facteur clé dans l'état de notre santé. De nombreuses études ont démontré que ce que nous consommons au quotidien peut affecter non seulement notre corps, mais aussi notre cerveau. Face à des enjeux comme les maladies cardiovasculaires, la fatigue chronique ou encore le vieillissement prématuré, la quête d'une alimentation saine est devenue essentielle.

Parmi les aliments qui se démarquent par leurs bienfaits se trouvent les fruits à coque. En effet, ils regorgent de nutriments essentiels. Leur composition riche en fibres, protéines végétales, acides gras insaturés et antioxydants en fait des alliés de taille pour lutter contre les inflammations, la tension artérielle, le mauvais cholestérol ou encore le déclin cognitif. Leur pouvoir est tel que des nutritionnistes les considèrent comme des "super-aliments". Pourtant, un mythe persistant freine encore leur consommation et les empêche de tenir une place de choix dans notre alimentation : celui de la prise de poids.

Cette croyance est ancrée dans les esprits, au point de décourager plus d'un consommateur de les intégrer dans son régime alimentaire quotidien. Au cours des années 1990, la plupart des experts en nutrition affirmaient que les régimes pauvres en graisses étaient les plus sains. En effet, avec leurs teneurs élevées en lipides et leur densité calorique, ces fruits ont été mal jugés.

Pourtant, rien n'est plus éloigné de la vérité. Des études plus récentes ont depuis montré que cela dépend du type de graisse et que certaines graisses sont bonnes pour la santé. En réalité, les régimes qui incluent la consommation régulière de fruits à coque sont en réalité associés à une perte de poids. Cela est dû à leur teneur en fibres, en graisses et en protéines, qui aide à réguler l'appétit et à maintenir une sensation de satiété plus longtemps, ce qui peut contribuer à éviter des grignotages intempestifs. En plus, cela contribue à la santé intestinale !

Tous n'ont cependant pas les mêmes bienfaits et ils ne doivent pas être consommés en excès. Cinq fruits à coque se démarquent particulièrement par leurs bienfaits, à savoir les amandes, les pistaches, les noix du Brésil, les cacahuètes et les noix.

Les amandes en particulier contiennent plus de fibres que n'importe quel autre fruit à coque. Cela leurs permet de réduire le risque de cancer et de diabète de type 2, ainsi que de contrôler le poids. Elles sont également riches en vitamine E, en magnésium, en calcium et en phosphore. Elles permettent notamment de réduire le mauvais cholestérol.

De leur côté, les pistaches contribuent à la fonction cérébrale et au contrôle musculaire. Elles sont riches en vitamines B6 et B1, qui permettent de renforcer la santé immunitaire, de prévenir l'anémie et de diminuer les nausées lors de la grossesse.

Les noix de Brésil, bien que moins connues, jouent également un rôle clé dans le bon fonctionnement cérébral grâce à leur teneur en sélénium. Ce minéral, souvent absent de notre alimentation, est indispensable au bon fonctionnement de la thyroïde et stimule les globules blancs, les cellules qui améliorent la capacité de notre organisme à lutter contre les maladies et infections.

Les cacahuètes sont particulièrement riches en protéines, essentielles au développement musculaire et à la réparation des tissus, et en vitamine B9. Ces fruits à coque permettent de réduire les douleurs liées à l'arthrose, mais aussi de prévenir la coagulation sanguine.

Enfin, bénéfiques à la santé cérébrale et cardiovasculaire, les noix ont des vertus nutritives exceptionnelles. Elles regorgent de vitamines et minéraux, dont des oméga-3 et de la mélatonine. Un combo de tonnerre qui apporte de nombreux bénéfices.

Consommer régulièrement ces cinq fruits à coque représente un choix nutritionnel judicieux, pour le corps et l'esprit. Loin de saboter votre régime, elles constituent une protection puissante pour l'organisme. Le mieux est d'opter pour des assortiments de fruits à coque afin de profiter de tous les bénéfices. Aucune raison de s'en priver !