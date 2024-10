C'est le meilleur remède contre le mal de dos - et il est complètement gratuit

Si, comme des millions de personnes, vous avez mal au dos, une étude vient de déterminer la meilleure façon de soulager la douleur. Et, bonne nouvelle, elle est accessible à tous et complètement gratuite !

Douleurs sourdes ou aiguës, tensions incessantes dans la région lombaire, élancements soudains en montant un escalier ou en se penchant... Le mal de dos touche des millions de personnes dans le monde, que l'on passe des heures assis à un bureau ou que l'on sollicite quotidiennement son corps dans des métiers physiques. On le surnomme parfois "le mal du siècle", et pour cause ! De la simple gêne passagère aux douleurs chroniques paralysantes, il peut prendre des formes multiples, toutes aussi envahissantes les unes que les autres.

En 2020, on estimait que les douleurs aux lombaires concernaient 619 millions de personnes dans le monde. Un nombre qui devrait atteindre les 843 millions d'ici 2050. De plus, près de sept personnes sur dix font face à une rechute de douleur au cours des 12 mois suivants leur rémission.

Pourtant, peu de solutions semblent réellement efficaces pour en venir à bout. Antalgiques, séances de kiné, voire interventions chirurgicales sont des recours courants, mais souvent coûteux et avec des résultats qui varient d'une personne à l'autre. Alors, comment espérer soulager durablement ces maux sans passer par des traitements lourds et contraignants ?

Une récente étude parue le 19 juin dernier dans The Lancet, menée par le Dr Natasha Pocovi et le Pr Mark Hancock de l'Université Macquarie à Sydney, a mis en lumière une solution à la fois simple et accessible à tous. Des chercheurs, curieux d'explorer les bienfaits des méthodes naturelles, se sont intéressés à une pratique souvent négligée dans la prévention et le traitement du mal de dos : la marche.

L'étude a été réalisée auprès de 700 participants âgés de 18 ans ou plus – 81 % d'entre eux étaient des femmes âgées de 54 ans en moyenne. Tous s'étaient récemment remis d'un épisode de lombalgie – une douleur intense située en bas du dos, correspondant à la zone des cinq vertèbres lombaires et des masses musculaires avoisinantes – qui avait duré au moins 24 heures. Ils ont été suivis entre 12 et 36 mois et répartis en deux groupes. Le premier bénéficiait d'une intervention individualisée et progressive de marche et d'éducation, facilitée par six séances de kinésithérapie pendant six mois, tandis que le second servait de groupe témoin et n'a reçu aucun traitement.

Les résultats ont indiqué que le groupe qui marchait régulièrement avait passé en moyenne 208 jours sans récidive, contre 112 dans le groupe témoin. "Nous pensions qu'il était très important de commencer à se concentrer sur la prévention des épisodes futurs et de donner aux patients les moyens de gérer leurs maux de dos, sachant que pour la plupart des gens, il s'agit d'une affection de longue durée", explique Mark Hancock. Le Dr Natasha Pocovi tient quant à elle à souligner que "non seulement la marche a amélioré la vie des gens, mais cela a également réduit de moitié environ leur besoin de recourir à des arrêts de travail et à un soutien médical."

Pourquoi un remède aussi banal que la marche produit-il de tels effets ? "Nous ne savons pas exactement pourquoi la marche est si bénéfique pour prévenir les maux de dos", avoue Mark Hancock. "Cependant, il est probable que cela soit dû à l'association de mouvements oscillatoires doux, le chargement et le renforcement des structures et des muscles de la colonne vertébrale, la relaxation et la diminution du stress, ainsi que la libération d'endorphines."

Les chercheurs se sont intéressés à la marche, car c'est un exercice "simple, peu coûteux et largement accessible, auquel presque tout le monde peut s'adonner, quel que soit son âge, sa situation géographique ou son statut socio-économique". Pas besoin d'un équipement sophistiqué ni de compétences particulières pour s'y mettre ! La marche peut être intégrée facilement dans la vie quotidienne, que ce soit avec une promenade en forêt, un trajet à pied pour aller au travail, ou simplement quelques tours de quartier suffisent à enclencher le processus de guérison.

Dans l'étude, la quantité de marche que chaque personne effectuait était individualisée en fonction d'un ensemble de facteurs, tel que l'âge, la capacité physique, les préférences et le temps disponible des participants. Après trois mois, la plupart des participants marchaient de trois à cinq jours par semaine pour une moyenne de 130 minutes par semaine. Alors, à vos baskets ! Votre dos vous en remerciera.