Le prix de ce produit adoré des Français va bientôt baisser, après de très fortes hausses

Après une hausse impressionnante ces dernières années du fait de la sécheresse, le prix de ce produit très apprécié des Français devrait bientôt diminuer. Une excellente nouvelle pour nos papilles et nos portefeuilles !

Avec ce contexte d'inflation qui n'en finit pas – avec environ 20 % de hausse en moyenne pour les produits alimentaires sur un an ! –, tous les produits sont touchés par la hausse des prix. Depuis un moment maintenant, les amateurs d'huile d'olive en France ont ainsi vu le prix de leur produit préféré s'envoler de façon vertigineuse. Avec une hausse de 70 % en trois ans, l'huile d'olive est devenue un produit de luxe pour de nombreux foyers. Dans les rayons, le litre dépasse souvent les 12 euros, contre 7 euros en moyenne en 2021 — et même 4 euros dans les enseignes comme Lidl ou Aldi. L'or liquide n'a jamais aussi bien porté son nom !

Cette envolée est due en grande partie à une sécheresse exceptionnelle en Espagne, principal pays producteur – 80 % de l'huile d'olive que nous consommons en France est produite là-bas –, qui a lourdement affecté les récoltes, créant une pénurie qui a impacté toute la chaîne de production. Oscillant habituellement entre 3 et 3,5 millions de tonnes, les récoltes ont chuté de près d'un quart lors de l'hiver 2022-2023, avant de descendre à à peine plus de 2 millions de tonnes d'olives récoltées l'hiver dernier.

Toutefois, après ces mois de tensions sur les prix, les consommateurs peuvent enfin s'attendre à une bonne nouvelle. Selon les dernières analyses du marché, le prix de l'huile d'olive devrait finalement baisser. Cette diminution s'explique en partie par les pluies printanières en Espagne, qui vont permettre une récolte plus généreuse dans les mois à venir. Le pays pourrait produire 60 % d'huile d'olive en plus par rapport à l'an dernier. Les récoltes s'annoncent également prometteuses en Grèce, le troisième plus grand producteur européen.

Selon les prévisions les plus optimistes, les consommateurs pourraient bientôt économiser jusqu'à 3 euros par litre. Dans les supermarchés espagnols, la baisse est déjà visible sur certaines bouteilles. En Espagne, le litre d'huile d'olive vierge extra coûte désormais entre 8 et 9 euros. Une forte chute qui est aussi due, en plus de la baisse des prix sur le marché de 12 % environ, à la décision du Gouvernement de supprimer la TVA sur l'huile d'olive en juillet dernier.

Bien que cette baisse soit attendue avec impatience, il ne faut pas se réjouir trop vite. La réduction des prix ne sera sans doute pas aussi rapide ni aussi importante que les hausses enregistrées ces derniers mois. En France, tout se joue lors des négociations entre les industriels et les acteurs de la grande distribution. De plus, il faudra rester vigilant quant aux conditions climatiques futures, encore incertaines. Pour l'heure, les consommateurs peuvent néanmoins espérer retrouver bientôt des prix plus accessibles pour ce produit phare de la cuisine méditerranéenne, certainement dès cet hiver.