Beaucoup de gens le font dans leur voiture : c'est interdit et l'amende peut grimper à 150 euros

Cette pratique courante en voiture peut vous coûter très cher si les forces de l'ordre la remarquent. Car malgré son apparence anodine, elle présente un véritable danger pour vous et les autres.

En attendant qu'il soit un jour remplacé par un écran associé à une caméra, le rétroviseur intérieur demeure un accessoire indispensable pour surveiller ce qui se passe à l'arrière de votre voiture quand vous conduisez. C'est en effet ce petit miroir fixé au pare-brise qui vous permet derrière sans avoir à tourner la tête, et sans quitter la route des yeux trop longtemps. Il est tellement familier qu'on finit par oublier sa présence et son importance.

Et, comme beaucoup d'automobilistes. vous avez peut-être pris l'habitude de l'utiliser comme un simple support pour accrocher un petit objet familier que vous aimez garder à portée de vue, comme une décoration ou un fétiche (mascotte, symbole religieux, porte-bonheur, drapeau, ballon de foot, figurine, animal miniature, sapin parfumé, collier, cœur, etc.). Pourtant, cette manie apparemment anodine peut vous coûter très cher. Et bien plus que vous ne l'imaginez !

En France, il n'y a pas de loi spécifique interdisant explicitement d'accrocher un objet au rétroviseur. Mais il existe bel et bien une règle qui peut vous mettre en difficulté. Le Code de la route est formel : rien ne doit obstruer la visibilité du conducteur. L'article R412-6 II stipule clairement que tout conducteur doit être en mesure d'exécuter aisément toutes les manœuvres nécessaires et que son champ de vision ne doit pas être entravé par des objets, qu'ils soient accrochés au rétroviseur ou posés sur le tableau de bord. Et c'est précisément là que le bât blesse !

© A. L.-Unsplash

Vous l'aurez compris, le danger ne vient pas seulement de l'objet en lui-même, mais de la manière dont il peut perturber votre conduite et votre champ de vision. Un petit arbre parfumé ne gêne généralement pas trop, mais des objets plus grands peuvent obstruer une partie du pare-brise, rendant difficile la détection d'un piéton ou d'un cycliste arrivant sur le côté, surtout quand ils se balancent constamment sous vos yeux.

Les forces de l'ordre, bien qu'elles ne verbalisent pas systématiquement pour ce genre de détail, ont toute latitude pour infliger une amende si elles jugent que votre champ de vision est obstrué. Vous pourriez alors vous retrouver avec une contravention de deuxième classe, initialement fixée à 35 euros, mais qui peut atteindre 150 euros en cas de contestation ou d'infraction aggravée.

Et si cela vous paraît excessif, songez que dans nombreuses situations courantes (un virage serré, un piéton qui traverse soudainement, un véhicule qui s'insère sans prévenir…), chaque fraction de seconde compte. Et chaque détail qui réduit votre champ de vision peut faire la différence entre un accident évité de justesse et une collision.