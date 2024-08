Des scientifiques ont repéré l'Atlantide - on sait où se trouve la mythique cité engloutie

Une équipe de chercheurs espagnols vient de mener une expédition qui pourrait enfin percer le mystère de de l'Atlantide, cette légendaire cité engloutie qui fascine l'Humanité depuis des siècles.

Depuis des siècles, l'Atlantide hante l'imagination des hommes. Décrite par Platon comme une île prospère, une civilisation avancée ayant tenté de conquérir le monde avant d'être engloutie par l'océan en un jour et une nuit funeste, elle reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Où se trouvait-elle ? Existait-t-elle vraiment, ou était-ce seulement une métaphore philosophique ? Les légendes abondent, mais jusqu'à récemment, les preuves tangibles de sa réalité manquaient cruellement. Aujourd'hui, une équipe de scientifiques pense avoir trouvé un indice crucial qui pourrait éclaircir le mystère.

Pendant des années, de nombreuses expéditions ont tenté de localiser l'Atlantide, certains la cherchant dans les profondeurs de la Méditerranée, d'autres au cœur de l'Atlantique, voire en Antarctique. Mais malgré des siècles de théories, aucune preuve concrète n'a jamais émergé. Jusqu'à ce que des chercheurs espagnols se lancent dans une nouvelle quête, armés de technologies de pointe, pour explorer une zone inexplorée de l'océan.

Leur mission les a conduits à plonger bien plus profondément que jamais auparavant, au large d'une région que personne n'avait encore associée à l'Atlantide. Avec l'aide d'un robot sous-marin, ils ont descendu leurs instruments dans les abysses, scrutant des fonds marins restés intacts pendant des millions d'années. À plus de 2 500 mètres de profondeur, ils ont fait une découverte étonnante : une série de formations géologiques mystérieuses qui pourraient bien correspondre aux descriptions antiques de l'Atlantide.

Ces terres englouties, dont les contours suggèrent autrefois des îles habitables, présentent des caractéristiques frappantes. Les chercheurs ont identifié des plages, des dunes de sable et des falaises, toutes cachées sous des kilomètres d'eau. Étonnamment, ces reliefs se trouvent au large de Lanzarote, une île des Canaries, l'archipel espagnol situé au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. En étudiant ces vestiges submergés, les scientifiques ont nommé ce site intrigant Los Atlantes, en hommage à la légende qui a captivé tant de générations.

Luis Somoza, géologue marin à la tête de l'expédition, reste prudent mais enthousiaste : "Cela pourrait être l'origine de la légende de l'Atlantide", a-t-il confié. Les volcans de la région, autrefois actifs, ont peut-être causé l'enfoncement progressif de ces îles dans l'océan, exactement comme le raconte la légende de la cité perdue.

Cette découverte relance les spéculations. Bien que les chercheurs ne puissent pas encore affirmer avec certitude qu'ils ont trouvé l'Atlantide, ils sont plus proches que jamais de percer le secret. Au large des côtes de Lanzarote, dans les profondeurs obscures de l'océan, une part de la légende semble avoir refait surface.